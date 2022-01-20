觀察台灣、南韓兩國政治現況，真無法區別到底誰是「老師」抑或「學生」，但是可以發現一個共同點，即是政黨輪替後的政治「報復」不斷同時上演。

台灣有馬英九的例子。蔡英文上任以來的司法追殺好像從未間斷過，當台灣人民腦海「想忘掉」時，電視台就立即播出馬前總統出現在台北地方檢察署的身影新聞。

南韓有李明博、朴槿惠的照妖鏡。文在寅學習金泳三前總統把全斗煥、盧泰愚2位前總統捉進牢獄作法，也將李明博、朴槿惠2位前總統各判刑17年和22年定讞關入牢房。由於朴槿惠病情惡化，文在寅於年前予以特赦。但也有人認為此舉是面對3月9日的總統選舉，文在寅為分化反對黨「國民之力」內部勢力的高度政治計算。

不出所料，文在寅未同時特赦81高齡且多病的李明博。反對黨有所謂的「李派」與「朴派」，因此，不得不懷疑文在寅企圖利用該政治籌碼去影響此次總統選舉。

人算不如天算。近日，李明博因嚴重糖尿病昏厥，由救護車緊急送到首爾大學附屬醫院治療。文在寅一直認定李明博是「殺人犯」，害了他的政治師傅盧武鉉前總統選擇跳崖自盡，耿耿於懷，一心要報復。

南韓有句譏諷文在寅的笑話。當國內政局「亂哄哄」時，文在寅總喜歡以「外銷」得分。文在寅夫婦自15日至22日間出國訪問中東的阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和埃及3國8天。惟此際時機不妙，一方面是Omicron疫情擴大，餐廳等都受到政府的營業時間限制，另一方面是連日來北韓各式新型飛彈已有4次威脅。韓國選民不禁在問，文在寅夫婦卻有閒心「外遊」嗎？

據眼尖的南韓媒體報導，文在寅出訪時，太太金靜淑隨身陪伴，表面上是公事出差，但也在從事旅遊。自去年5月訪美迄今，共有6次出訪，38日期間造訪11個國家。令人質疑的是，2021年6月出席英國的G7高峰會議後，為何還要追加訪問奧地利、西班牙？因此，有人批評金靜淑酷愛觀賞各國著名音樂廳與藝術館等，文在寅只是扮演臨時「導遊」。

在南韓，總統太太叫做「令夫人」，可見總統太太的地位與角色非常重要。一般來說，軍人總統朴正熙的夫人陸英修至今普受韓國人尊崇，不僅賢慧親民，勤儉濟貧，能在朴正熙耳邊「進言」，糾正先生的不是。但是，全斗煥、盧泰愚、盧武鉉及文在寅就受到太太及親家的影響，「牽連」諸多弊端。

第20屆南韓總統選舉只剩1個月餘，國民之力黨候選人尹錫悅越來越異軍突起，其主要支持的力量來自2、30歲年輕一代，認為文在寅以非法手段迫害尹錫悅，因此高舉正義、公平口號，要求政黨輪替聲浪此起彼落。

西諺「A pain in the neck」（人看不到自己的污點）。如果，趴趴走的文在寅與家裡蹲的蔡英文外交成績加減乘除的話，會得到什麼分數？頗值得思索。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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