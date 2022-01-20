檢調大張旗鼓搜索宜蘭縣長林姿妙涉案證據。(中時資料庫)

民進黨立委莊瑞雄為爭取黨提名為屏東縣長候選人，日前公布錄音檔證明另一位黨內競逐者周春米，已和國民黨籍屏東縣議長周典論勾結，達成地方派系的利益交換。民進黨對自己同志公開的爆料不處理，卻急著處理國民黨的「地方派系」，明目張膽地開始向藍營縣市長發起「割喉戰」。

今年11月底將舉行地方九合一大選，近期民進黨政府動作不斷，絲毫不遮掩「以中央資源擊破在野地方執政」的目的。除了檢調搜索宜蘭縣政府及縣長林姿妙官邸，近日監委也將赴雲林，調查縣長張麗善是否包庇胞弟違法濫墾，前台中市長林佳龍則指控現任市長盧秀燕協助炒地皮等，可說是正式號令整個政權和其側翼開啟聯合作戰模式，追殺國民黨籍縣市長。在公投、罷昶和中二補選連戰皆捷後，意圖乘勝追擊，徹底殲敵在野勢力。

正因如此，檢調大張旗鼓搜索林姿妙涉案證據的過程中還讓特定媒體拍攝，已違背「偵查不公開」原則，讓林縣長的名譽受到損害。而林姿妙在偵訊完畢後「無保請回」，顯示所涉案情並不嚴重，或根本查無犯罪事實。然而，對在野黨的民選縣長採取強度最高的搜索偵辦方式，不免讓人懷疑這是為了擊破林姿妙「媽媽縣長」的形象，讓她年底難以連任。對於外界質疑此為政治引導偵辦的動作，監察院應該啟動調查，否則難杜悠悠眾口，更會助長政壇的不良風氣。

至於監委立案調查張麗善是否包庇胞弟濫墾和占用國有地，由於涉及的法規較為專業與繁瑣，監委的法律專業和行政歷練未必足夠。按理，此案的核心涉及刑事犯罪行為，宜待檢調有了初步的調查證據與結論後，監委才再就行政上有無不法或失職行為進行調查。現在雲林縣長的犯罪事實還不確定，監察院就派出3位監委南下，對比之前中央疫情指揮中心副組長王必勝爆發婚外情生女，案情單純又明朗，依往例應受彈劾送懲戒，但監察院卻始終沉睡不理。為什麼監察院針對國民黨籍的張麗善，做起事來就顯得格外的精神飽滿？

更讓人不解的是，監察院表示，是因張麗善胞弟濫墾案「相關法規審查與機制有無疏漏尚待釐清」，於是才立案調查，之後除於去年12月再次函請雲林縣政府說明外，並於今年1月5日發函縣政府，表示將由調查委員前往現地履勘。但如果只是要釐清法規與機制的疏漏，有必要敲鑼打鼓去「現地履勘」嗎？

過去民進黨對抗國民黨的中央執政，曾有「以地方包圍中央」的政策，但目前國民黨面對中央執政的民進黨，卻只能任由其「以中央擊破地方」。從近期國民黨選舉連3敗，可見各地方諸侯仍以固守「領地」為優先，而這也是民進黨「看破」國民黨，且對之展開割喉戰的主因。國民黨的地方版圖今年是否會被割喉割到斷，除了看黨內夠不夠團結，也考驗著台灣民主政治的素養。（作者為民主文教基會董事長）