近日，藝人方芳在中國大陸的中央廣播電視總台接受訪談時，認為中國大陸要好好出手教訓台灣，甚至說出「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害」的言論，一番談話讓台灣網友飆罵，要方芳放棄台灣國籍、剪掉健保卡。過去被認為是娛樂圈大前輩的方芳，如今說出這番言論，演藝圈同樣議論紛紛，也有為數不少的藝人在臉書公開嗆聲。

無獨有偶，歌手蕭敬騰日前也因為演唱大陸官媒歌曲，被台灣網友貼上「舔共藝人」的標籤。大陸官方歌曲〈我們同唱一首歌〉的演唱藝人除了蕭敬騰之外，還包括長年在對岸發展的歐陽娜娜及大陸藝人張杰，該曲的作詞人還是周杰倫的御用搭檔方文山，歌詞當中的「穿越了海峽，兩岸從來是一家」、「想回去團圓」等用語，直接牽動兩岸敏感的統獨議題，蔡政府也罕見地直接對兩岸演藝事業合作話題提出批評。

陸委會發言人邱垂正表示，台灣演藝人員不宜配合中共立場促其對台進行統戰宣傳，用歌曲包裝統戰文宣，作法老套且政治意圖明顯。不過，陸委會除了批評大陸做法之外，也提醒台灣藝人考慮對岸演藝環境的風險，且須依照台灣赴大陸就業相關人員的法律規定，以免觸法。

觸及到兩岸政治敏感議題的藝人已經不勝枚舉，從周子瑜開始的道歉風波，以及新疆棉的代言爭議，還有許多曾經認同「祖國」的台灣演藝人員，都被網友毫不客氣地貼上「舔共」的標籤，直接「炎上」。簡單來說，其實台灣藝人基本上已經分為兩派，兩岸的政治對立與不和諧，已經讓娛樂圈必須面對「選邊站」的抉擇。

除了演藝工作的選擇之外，還有一些重大節日也是台灣網友「出動」的時機，例如：兩岸跨年以及大陸央視春晚。跨年晚會是兩岸都有的大型活動，台灣藝人要在台灣跑場，還是要在大陸做一場，也是跨年夜網友的熱議話題。除此之外，即將要登場的大陸央視春晚更是關鍵，央視春節晚會是免不了「大外宣」，因此，登場的台灣藝人都會受到高度關注。據傳，今年春晚蕭敬騰也會登台，而蕭敬騰自2011年首次登上春晚後，也已經多次站上央視春節晚會獻唱。

兩岸影視音樂的合作交流很多，但是當政治立場的二分法，將娛樂圈畫分成「舔共」跟「挺台」的兩個絕緣體，而對這類議題抱有高度興趣的網友跟民眾好像就站在對立線的中間，時不時的大張旗鼓，高舉著裁判的紅旗，誰犯規就對誰吹哨、貼標籤，而後群起攻之，讓原本單純的演藝活動變得複雜。或許，的確有部分藝人對於對岸「心嚮往之」，但也有更多藝人只是帶著「做好本分」的心態，在市場環境及商業條件的考量之下，盡力而為，也是人之常情。

到底是台灣藝人刻意激化了兩岸政治的敏感話題，還是台灣民眾的政治熱情催化了兩岸的對立情緒，其實對大多數的演藝從業人員或者民眾來說，都不是件好事。心嚮往之的台灣藝人如果能有所節制，在裁判線上的吹哨者或許也不會窮追猛打。只是，過去曾經期盼的「文化歸文化，政治歸政治」，眼前看來是做不到了。（作者為作家）