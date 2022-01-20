國民黨立委蔣萬安傳出將在過年後宣布參選台北市長，藍營內部不少人建議採取「藍白合」策略，否則恐讓民進黨漁翁得利。而根據TVBS公布的最新民調顯示，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣仍以40%的支持度明顯領先其他兩人。

雖然PTT論壇許多網友在相關討論串下狂刷「穩了」二字，幾乎一面倒認為蔣萬安的台北市長之位勢在必得，但如果國民黨和蔣萬安果真樂觀以待，甚至掉以輕心，目前形勢看好的蔣萬安，先盛後衰或是遭到民進黨的奇兵伏擊，最後慘遭敗選的機率還是不小的。

藍白合的議論早非新聞，農曆年後的進一步洽商勢必要加快腳步，而且台北市長選戰雖然是最主要的實驗場域，但緊接著的2024總統大選，才是真正的重中之重；而且今年底包括其他縣市長、各地議員等布局，都必須一併納入來談，以積小合為大合。

台北市長這一局，最大的變數就是「柯文哲障礙」，在他兩度的首都選戰中，藍綠兩黨都相當忌憚他的民意魅力，甚至刻意迴避，今年底他任滿畢業，藍綠兩黨必然選派最強的戰將出馬，勢在必得。而在兩大黨目前浮出的人選中，民進黨的戰將是最不明確的，正因如此，綠營主將的支持度自然難以真正聚攏，等到出戰者確定，再經過結合國家機器、媒體網軍的操作，民進黨的支持度必然還會翻上兩番。

如果再加上黃珊珊的分票，蔣萬安就一點也沒有樂觀的理由。更微妙的是，現在的國民黨根本沒有能和柯文哲談2024大選的本錢，「藍白合」是知易行難的連環結，最後若是變成被「攔」胡、「白」搭，絕對也是可能的。