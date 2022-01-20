和現實長期脫節的阿宅，如今逢年過節最喜歡的社交遊戲是什麼？

放以前，很多人絕對想不到答案之一可能是麻將。還記得小時候，麻將是最不受小孩子歡迎的棋牌遊戲。它的規則不夠直白，揉搓會發出大量噪音，既看不懂又覺得吵鬧。

可長大後，身邊越來越多朋友抱著麻將真香起來，其中最受歡迎的，居然還是從東洋遠渡而來的日本麻將。

我是通過兩件事感受到這點的。一是前兩年很火的《雀魂》仍蒸蒸日上，還會在今年推出TV動畫。儘管是泡麵番，這種待遇還是比較少見的。

其次和自己有關。因為前陣子身體抱恙在家休養，幾個二次元濃度最高的朋友就趁機整天拉我打日麻，在我的朋友圈裡出現了人傳人現象。

這不是個別現象，就比如BB姬以前檢測過DOTA玩家的二次元濃度。再跑到貼吧逛一圈，果不其然這裡是日麻濃度頗高的社區之一。

不會玩日麻，你都不好意思當主播。聲稱絕不播其他遊戲的查理斯指鹿為馬，理由是其他DOTA2主播都在播這個遊戲。

日麻新人大楓哥剛上手就自摸，熟讀情商的他也難掩激動情緒，連續兩句C語言將自身感性的一面展露出來。

現在進入《雀魂》，會發現有一半的ID都叫XX李浩宇，似乎整個遊戲都變成了德雲色西卡的大型直播現場。

就連BB姬編輯部最近摸魚時的選項也是日麻，你大概能看出這波新的日麻風在直播圈和二次元裡刮得多狠。

日麻相關的影視題材作品也開始受到關注，代表人物為B站UP主「火龍果說電影」。他的一系列解說視頻已經斬獲數千萬播放，因其高濃度的自創梗在粉絲中形成了「火龍果宇宙」。

日麻的火熱程度甚至讓一些人產生危機感，對中國麻將的前途感到擔憂。

所以這玩意是怎麼征服中國二次元的？

當初《雀魂》剛火的時候BB姬就寫過一篇文章，裡面介紹了日麻玩法。所以我們這裡就不再多提，而更多從文化的角度出發，聊聊它在ACG領域的變遷史。

其實麻將應該可以算中國對日本的文化輸出。毛主席曾說中國對世界有三大貢獻：中醫、紅樓夢和打麻將。儘管是開玩笑，但出自偉人之口，多少也帶點份量。

根據網上能查到的資料，日本首次出現關於麻將的記載是在1909年。作家夏目漱石旅居大連時，在隨筆中記載了鄰居打麻將的場景。後來在華經商的日本人也跟著學，漸漸讓麻將在全日本風靡開來。

其中過程我們不扯太多，重點還是放在ACG領域，先從遊戲聊起吧。作為曾經世界第一的遊戲大國，日本人順理成章整出過不少麻將遊戲，使用的自然是日麻規則。

比如任天堂親自開發的FC遊戲《麻雀》，或《開天眼》、《電子基盤》等麻將街機都是上世紀八九十年代的爆款遊戲，地位相當於《街霸》、《拳皇》那種。

也因為賣得太火，市面很快湧入了一大堆同類產品，形成內卷局勢。一部分廠商只得另闢蹊徑，結果造成，在成人娛樂業有濃墨重彩印記的「脫衣麻將」就此誕生了。

1984年發售的《雀豪ナイト》通常被認為是世界第一款脫衣麻將遊戲。玩家會和諸如溫泉老闆、偶像JK、制服空姐等像素美女們PK，每贏一場就會少掉一層外衣。嗯，非常簡單粗暴。

對於大陸玩家來說，面向PC平台的《脫衣雀》系列可能是這類作品中知名度最高的。

但隨著遊戲業正規化和社會輿論壓力，脫衣麻將遊戲在上世紀末逐漸沒落。偶有作品移植到現在的遊戲平台，也得乖乖放下裙擺遮住春光，收起嬌羞的表情，避免小孩子看到封面把持不住。

街機落寞後，麻將也並沒有在日本遊戲中消失。新千年網路普及之後，陸續湧現了如《天鳳麻將》《雷神麻將》《雀龍門》等對戰平台，其中一些持續運營到今天。

它也常常作為附加小遊戲，在一些大型作品中出現。比如社會我馬哥，人狠話不多的《如龍》系列，打個牌會有各種亮瞎眼的特效。

另一個具有代表性的遊戲是《最終幻想14》。內置的日麻不僅人氣頗高，甚至吸引到職業選手前來挑戰記錄。

可以看出，麻將在日本遊戲裡一直具有存在感。只是它們的設計思路更像是「給會打麻將的人一個方便的平台」，不太能讓那些不瞭解日麻的人產生興趣。

直到2018年《雀魂》出現了，它有活潑的UI和討喜的立繪。如果把傳統麻將遊戲比作冷冰冰的古板老太婆，《雀魂》就可以看成大胸長腿又活潑可愛的美少女，極大降低了阿宅對麻將遊戲的接受門檻。

披著二次元外衣，遊戲本身就很適合直播。《雀魂》似乎也正趕上好時候，遇上Vtuber剛開始流行的風潮，模仿《天才麻將少女》裡的「高校聯賽杯」整了幾波比賽，邀請到不少VUP參賽。一傳十，十傳百，漸漸讓日麻在ACG圈子受到了更多關注。

好巧不巧，《雀魂》剛火不久後，又有另一款二次元麻將遊戲《雀姬》出現了。比起《雀魂》，《雀姬》的風格更貼近我們熟知的國產二次元手遊，上線就加入了人機練習場，把規則嚼碎了一點點餵給萌新。

起初《雀姬》還有個豎屏模式，很適合單手操作上班摸魚。

總的來說，彼時《雀魂》和《雀姬》是略有互補的兩款遊戲，上線時間也差不太多，吸引了更廣泛的二次元群體來打日麻。

被「騙過來」的阿宅又很快發現，相比國內種類繁多的地方麻將，日麻規則統一，更簡單易學。麻將本質是個「湊牌型」的遊戲，國麻有超過80種可和牌的牌型，而日麻只有一半，就像小學生作業減半，從零上手容易不少。

同時日麻單局的輸贏幅度相對較小，更注重全局的攻防策略，這就少了一絲賭博味，多了一絲競技元素。

當其開始融入二次元文化，而且沒有丟失自身文化底蘊時，不少跟風的流量也會轉化為忠實用戶。

過去嫌棄麻將土老帽的人，現在又覺得它是個澀澀的遊戲，可拋開這些，它也確實足夠有趣。

當然除了遊戲，麻將在日本動漫、小說中也時常出現。漫畫家角田次郎在1969年發佈的《發牌陷阱（發の罠）》，是目前能查到最早的麻將題材漫畫。

後來較知名的作品有福本伸行老師的《鬥牌傳說》。除了被瘋房子MADHOUSE做成動畫，還分別被改編成了真人電影和電視劇。

有趣的是，《鬥牌傳說》電視劇版男主角本鄉奏多在戲外也是個麻將迷，曾在2017年拿到過日本麻將比賽《麻雀最強戰》中的名人代表決定戰冠軍。

至於前一年雖然他沒能奪冠，卻也親手淘汰了《鬥牌傳說》作者福本伸行......

也有些劇情非常離譜的作品，比如2006年開始連載的漫畫《小泉麻將傳說》。劇情大概是時任日本首相小泉純一郎，憑借一手出神入化的麻將技術解決紛爭的故事。

不過說到底，唯一在大陸有較高影響力的麻將動漫作品，應該還是2009年的動畫《天才麻將少女》（天麻）。

如果把天麻歸為運動番，大概可以把它和《網球王子》劃分到一起，也就是一群超能力少女爭奪全國冠軍的故事。當然也是非常熱血了。

大陸早期日麻圈裡，最流行的哏大都來自這部動畫。比如以前常被做成鬼畜音MAD的「槓槓槓自摸」，或現在也常見到的「打麻將真是太開心了」等，就是主角宮永笑打麻將裱人時的經典台詞。

天麻在當年算相當熱門了，曾在2012年和2014年日本2ch舉辦的萌戰中兩度奪冠。2014年還是兩大主角宮永笑、原村和並列第一，足可見天麻曾經的強悍影響力。

嚴格意義上，其實日麻直到今天也不能算真正出圈。它在大陸的受眾集中在二次元，和亞文化牢牢綁定在一起。多出那一個字，含義就明顯不同。

在《雀魂》和《雀姬》之後，它也沒能出現具有影響力的新作，更別提前者還因版號問題沒有真正意義上的國服，登陸Steam有點像是不得已而為之。

可日麻的熱度並未就此冷卻，仍有固定忠實的玩家，甚至讓《雀魂》登上了今年的Steam暢銷遊戲排行榜。

本作還趁熱打鐵，在去年底剛舉辦了企業日本麻將比賽，參賽者包括索尼、天聞角川、SE等我們再熟悉不過的公司，某種程度倒也算中國遊戲征服日本人了。

說到底，麻將才是現實裡最受歡迎的遊戲之一。從滿清入關、軍閥混戰、新中國成立到互聯網普及，無論時代如何變遷，一代又一代人坐在牌桌前的畫面卻從未改變。

披上二次元的皮，讓原本視棋牌如洪水猛獸的人接觸並愛上麻將，則是目前日麻獨有的魅力之一。

所以我倒不擔心日麻會搶佔國麻市場。因為它喜歡上麻將的人，現實裡多多少少也會接觸到其他玩法，其中一部分人會漸漸成為核心玩家。

既然如此，提供這一契機的日麻，不妨讓它更流行一點為好。（真新鎮小茂）

（本文來源：「BB姬」公眾號）

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