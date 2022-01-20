外交界盛傳，友邦國元首公開發言支持台灣必有回饋。瓜地馬拉總統賈麥岱去年12月6日在華府智庫「傳統基金會」演說中稱瓜國是台灣的盟邦，抗拒中國壓力，堅持與台灣的外交關係；接著在《金融時報》訪問中更加碼演出。瓜國不久果然收到台灣的90萬美元（約新台幣2500萬元）厚禮。

詭異的是，這筆90萬美元的援助卻是繞道美國進行，由台灣代為支付瓜國在美國進行遊說的費用。美國自1938年開始實施《外國代理人登記法》（FARA），像這種「你遊說，我埋單」的作法極為罕見，雖然我外交部強調完全合法，執行面也符合美國法規，但實在有違常理，引起華府議論紛紛，有損台灣國際形象。

根據《美聯社》披露及非政府、非營利的獨立機構「公開秘密」（Open Secrets）的調查，美國巴拉德合夥公司本月13日登記為外國代理人，提供瓜地馬拉政府與美國政府及官員互動相關的「戰略諮詢與倡導服務」，但「付款責任」則由台灣政府承擔。

台灣分期每季支付22萬5千美元，頭期款立即付出，第二期款於4月1日到期，合計1年90萬美元。台灣還要支付額外的「合理支出」，包括但不限於FARA註冊費及旅行費用，如旅館、機票、車輛及餐飲。紀錄顯示，瓜國過去也在美國有透過代理人進行公關活動，但每月僅1千多美元、甚至免費服務，內容多是向媒體投書。

第三方支付模式引起廣泛注意，巴拉德公司澄清，這種付費模式並非他們的點子。FARA的目標就是要使外國政治遊說公開化、透明化．外交部必須說清楚、講明白，否則花了鉅款還被外界質疑。

其他啟人疑竇的尚有決策背景及時機。外交部配合美國批判尼加拉瓜政府的威權統治，與被美國制裁的總統奧蒂嘉刻意保持距離，甚至拒絕發賀電，導致奧蒂嘉加速於去年12月10日與台灣斷交，1個月後，台灣卻對瓜地馬拉伸出援手。

事實上，同位於中美洲的瓜地馬拉與尼加拉瓜情況極為相似，貧窮、腐化、人權不彰，兩國都沒有受邀出席拜登總統主導的「民主峰會」；美國國務院日前才發表聲明，抨擊瓜國政府意圖撤銷一名極具聲望的瓜國法官豁免權。台灣對兩國採取截然不同態度與立場，顯示決策缺乏一致性及有雙重標準。

選擇巴拉德公司為代理人也令華府人士費解，該公司主持人巴拉德是前總統川普的重要政治募款人，該公司在川普時代紅極一時，最近雖積極招募民主黨人士加入陣營，但很難擺脫濃厚的共和黨色彩。華府公關公司多如過江之鯽，競爭極為激烈，美國由民主黨當家作主已近1年，不知為何瓜國或台灣仍偏好前朝說客。

民進黨政府熱衷運用美國代理人進行遊說與公關，「公開秘密」統計，自2016年以來，台灣政府在美國支出超過1200萬美元，非官方機構也投入900多萬美元，有豐富經驗，但在瓜地馬拉一案卻造成「反宣傳」效果，實在令人不解，外交部應納稅人一個交代。（作者為資深媒體人）