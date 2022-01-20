民進黨連續在四大公投及台中立委補選、台北罷昶案投票中大獲全勝，接下來就爆發一連串與多位國民黨執政縣市首長有關的所謂「弊案」，引發國民黨強烈反彈，社會也一片譁然，懷疑「辦藍不辦綠」是為年底縣市長選舉鋪墊。

藍營人氣3女將成箭靶

國民黨遭「鎖定」的3位縣市首長均為女性，包括：宜蘭縣長林姿妙，被宜蘭地檢署指揮廉政署兵分30多路搜索且約談、雲林縣長張麗善的胞弟將被監察委員調查和台中市長盧秀燕，被指控捷運設站涉及圖利財團。

這3位女性縣市首長都以細膩具親和力的在地服務深得人心，市政滿意度也高，普遍被認為順利連任的機會不小；此外，這3個藍營人氣女將執政的縣市，之前都是民進黨籍的縣市首長。

當時台中市長林佳龍及雲林縣長李進勇都決定尋求連任，宜蘭原縣長林聰賢兩任屆滿且入閣，由經營已久的在地立委陳歐珀出馬競選，3人都志在必得。不難想像，連任失利的民進黨多麼想要取而代之，因此上述的約談、調查行動，難免讓人聯想是否與民進黨超前部署2022縣市長選舉有關。

3位地方首長所涉案情的真相究竟如何，當然還有待進一步釐清，尤其有關林姿妙家族所涉及的土地變更案，宜蘭地檢署表示蒐證已久，並把林姿妙列為被告，案情隨時可能升高，林姿妙本人及國民黨都質疑「國家機器介入選舉」，國人無不睜大眼睛，期待地檢署拿出確鑿且足以一刀斃命的證據。

盧秀燕身陷中捷藍線變更的風暴，可說是中二選區立委補選的二部曲，民進黨以土地弊案嚴打在地顏寬恒奏效，可想而知，食髓知味後接下來會繼續以相關土地弊案對盧秀燕進行猛烈攻擊；張麗善胞弟張啟盟遭檢舉涉嫌濫墾山坡地及占用國有地案，民進黨稱身為縣長的張麗善有包庇之嫌，監委還未展開大動作調查，就已鬧得滿城風雨。

每到選舉，弊案就特別多，這固然是政黨競爭的必要之惡，在民主政治的運作下，各個政黨都有可能執政，揭弊往往成為約束政治人物的一種力量。遺憾的是，民進黨執政後，占盡主場優勢，通過國家機器與對媒體的掌控，對在野黨進行政治割喉戰，其策略之毒、手段之凶，確實令人聞風喪膽。媒體報導原有意參選桃園市長的國民黨籍桃園市議長邱奕勝，因為擔心參選會遭民進黨「抄家」式的攻擊，將放棄競選桃園市市長。一黨獨大、一黨獨狠，實在對民主發展不利。

面對3位藍營縣市長成為2022第一波選舉箭靶，國民黨要記取顏寬恒敗選的經驗，不可放任地方獨自面對民進黨，必須結合所有資源，訂定應戰策略，共同面對來自執政黨的全方位剿殺。

林佳龍林聰賢各有地雷

此外，地方政治利益盤根錯節，細究起來恐怕藍綠都各有地雷。2017年時任農委會主委的林聰賢遭人檢舉，在宜蘭縣長任內的五結鄉「綠舞國際觀光飯店」開發案涉及圖利財團，當時宜蘭地檢署表示，已分案偵辦。將近4年過去了，此案無聲無息，宜檢若大動作追查林姿妙案，卻放著林聰賢所涉案件不管，社會當然會有「辦藍不辦綠」的質疑，怨氣累積久了，遲早會爆發。

至於張麗善胞弟張啟盟涉及的土地開發案，縣政府早以違反水土保持為由開罰18萬元，且在去年9月將張啟盟移送地檢署偵辦並遭雲林地檢署起訴，目前正由雲林地方法院審理中，哪來蘇治芬所說的放縱包庇？民進黨大喊要終結地方派系政治、要在雲林「下架張家」，難道忘了蘇治芬同樣來自雲林政治世家及派系？張家或許是非多，蘇家可也不是省油的燈，家族鬥爭每到選舉就搬上檯面表演，地方上其實心裡有譜。

民進黨指控盧秀燕涉及中捷藍線路線更改、捷運站移址以圖利財團，但台中市政府稱，這是前任市長林佳龍任內所定，林佳龍後來轉任交通部長後推翻了原先的規畫，才會出現如今的爭議。

高鐵延伸宜蘭設站的站址，在交通部長王國材變更之前林佳龍的方案後，引爆民進黨的派系利益之爭。中捷站址爭議和宜鐵很像，民進黨在對盧秀燕窮追猛打之餘，是不是也該關心一下，為什麼林佳龍所涉及的交通建設總是會造成紛爭不斷？

抓弊案是打選戰的重要手段，但民進黨不要雙標，一根手指指著別人，就會有四根手指指向自己，做過了頭，民意終會反撲。