蔡英文總統極度「親美抗中」政策下，民進黨政府執政造成社會分裂、特權橫行、庶民生活日益艱困，歷次選戰卻能越戰越猛，眼見「親美抗中牌」有效，又打起「聯日抗中牌」。只是，日本內閣畢竟比較保守，又不願輕易放棄在中國的利益，只能找國會議員聯手。台日執政黨國會議員第二次2＋2會談之後，由民進黨立委王定宇發起的「台日安保夥伴關係論壇」也在18日登場。只是沒有新議題，冷飯炒不出熱食，這股「聯日熱」，還能撐多久，走著瞧。

日版台灣關係法無新意

「台日安保夥伴關係論壇」的舉辦，日方代表是日本前防衛副大臣中山泰秀、現任總務副大臣田 裕明以視訊方式參加，台方除了發起人王定宇之外，還有剛剛宣誓就任的中二選區立委林靜儀，及國防外交委員會召集委員立委趙天麟。討論的議題除了多次談及台日友好之外，趙天麟提議推動「日本關係法」與「台灣關係法」，加強雙邊合作與溝通。中山泰秀回應，目前自民黨內已經有年輕議員組成小組討論相關議題，台日之間也可在網路、宇宙空間、情報交流等領域促進合作。

其中情報共享交流已曝光過，但日本政府推說法律不允許，最多只能靠美日聯盟轉手，至於制定日本「台灣關係法」也不是新議題，日本內部早就討論多時，這次最多就是中山泰秀透露，面對中國以武力、經濟來改變現狀、干涉各國內政，身為民主國家的日本需要採取行動，日本制定類似美國的台灣關係法時機已成熟，也多次交換意見，希望在台日關係團體的智慧下能夠實現。

這句「中國以武力、經濟來改變現狀」是否真實，美國智庫早就討論過大陸並不是一個「改變現狀的國家」，起碼從大陸內部政治來看，一黨專政和兩岸統一，一直是大陸堅持的「現狀」，至於大陸是否會以武力改變周邊環境的現狀，還是很難論斷。

從1980年代改革開放以來，在鄧小平堅決維持「和平穩定的周邊環境」政策之下，除了1979年的懲越戰爭之外，大陸並沒有再挑起周邊的戰事，即使1996年發生的台海飛彈危機，在美國出動兩艘航母戰鬥群就近監視下，飛彈危機也並沒持續擴大，輕易說大陸要改變周邊環境的現狀，可能言過其實。

大陸在政治層面上並沒有太大的改變，但經濟現狀早已改變，經濟快速崛起，以去年的發展指標而言，GDP成長達8.1%，高鐵可以繞行赤道一周，經濟總量已是全球第二，相較於改革開放前30年，大陸經濟現狀早已改變，這也是川普跟大陸打貿易戰以來，大陸仍能維持不敗的局面，即使新冠疫情肆虐兩年，經濟發展勢頭仍然強勁。

岸田盼與大陸關係穩定

顯然，改變現狀沒有什麼錯，錯的是打著「維持現狀」的幌子，卻暗地進行現狀的改變。在「親美抗中」之後，又開始由國會議員狂打「聯日抗中牌」，逼得日本政府不得不對大陸做出一些不改變現狀的承諾。去年12月所舉行的中日防長對話，日本防衛大臣岸信夫就明確對魏鳳和表示，「台海和平穩定對我國的安全與國際社會的穩定至關重要。」雙方並就建立軍事熱線達成共識，大陸國防部長魏鳳和也指稱，中日防務部門應加強高層往來與務實合作，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作。

至於「台日安保夥伴關係論壇」中提到日本應制定類似美國的「台灣關係法」的議題，從去年12月初前首相安倍晉三受邀在台灣智庫的論壇上發表演講時，表態「台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事，請中國國家主席習近平絕對不能誤判」後，很快就再次炒熱，不只親安倍的日本國內政治團體相繼表態支持，連日本一些市區町村首長參與的日台共榮首長聯盟，也期盼如同美國有一部台灣關係法，可敦促日本政府制定加強台日安全保障關係的法律。

顯然，這是日本內部「親台派」與「親中派」的鬥爭，但是以親中為主流的日本社會，要求完全親台恐怕是緣木求魚。尤其今年是中日建交50周年，日本首相岸田文雄1月17日在眾院全體會議上，發表上任後首次施政方針演說時就指出，今年是中日建交50周年，期盼同中國構建具有建設性且穩定的關係。

既然岸田內閣想跟大陸「構建具有建設性且穩定的關係」，台灣在旁邊吹風挑事，企圖改變日本既定的政策，或是中日建交後的現狀，不現實的努力最後只會隨著一江春水向東流。