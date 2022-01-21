1964年，台大覺民學會成立，這是一個僅限國民黨員參加的社團，自許以團結優秀學生為宗旨，除關心國是，邀請政府官員座談外，則期以「防檢匪諜，肅清反動思想」的監看檢舉行動，安定淨化學校環境。覺民學會顯然缺乏價值相對主義的寬容精神，也不相信真理越辯越明，而是自甘為黨國鷹犬、職業學生，援引國家暴力進入校園，展開對異議者的政治與司法迫害。

1968年法國五月風暴學生運動，掀起全球學生運動的狂飆，對既有資本主義體制和世界秩序的反思；1669年3月中華人民共和國與蘇維埃社會主義共和國聯盟在珍寶島爆發軍事衝突，誘發出美國聯中制蘇的全球戰略變動。外在世界氣候變化捲起的強勁氣旋，乃直撲台灣而來。

1969年5月，美國託管琉球政府在釣魚台列嶼立碑宣示主權，次年8月，日本外務大臣愛知揆一發表聲明，抗議我國在釣魚台開採油礦，美國於同時宣布將於1972年歸還釣魚台予日本。9月行政院長嚴家淦聲明維護在釣魚台權益。

1970年11月，留學生胡卜凱、沈平、李德怡等7人在美國普林斯頓大學決心發起運動，首先成立保衛中國領土釣魚台行動委員會，此後一呼百應，而有1971年1月29、30日各地留學生遊行示威，至4月10日會師美國首都華盛頓。

4月9日，美國國務院聲明美日已達成南西群島主權移交的協議，並支持日本對釣魚台的主權要求，復有海外保釣運動消息傳回台灣，乃有台大香港德明校友會於12日率先張貼抗議海報，20日，全面掀起台灣各大學校園裡的保釣運動。

保釣運動在6月17日達到最高潮，學生先後前往日本大使館和美國大使館抗議，但畢竟時不我予，次年5月15日美國移交釣魚台之行政管理權予日本之前一日，以主席王復蘇為首的5位代聯會幹部在台大校總區傅鐘下以全天靜坐方式完成了國立台灣大學學生保衛釣魚台委員會的最後一次抗議，保釣會並於次日發表了〈忠告美國青年書〉，此後，台大保釣會於5月22日宣布解散。

保釣運動的重要性，在於藉著此一具有政治正確性的民族主義議題，使學生運動議題拉升到全國性政治議題的層次，也因代聯會的領導角色，使其民主正當性或代表性問題，被端上了檯面。

1970年12月15日，行政院副院長兼救國團主任蔣經國發表演講〈讓青年們說話〉，鼓勵青年人開誠布公，多說話，多表示意見，這一講話，也為改革派學生提供了行動的正當性。

（作者為國立台灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】