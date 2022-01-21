據台灣媒體報導，1970-80年代著名影視歌三棲女星劉藍溪，已於1月10日在美國舊金山去世，享年61歲。

劉藍溪的外形和大陸女星王珞丹很有幾分相似。

劉藍溪生於1960年，她進入演藝圈純粹是個意外。15歲的時候，台視舉辦歌唱比賽，她只是去參觀，獨特的氣質被工作人員發現，於是就推薦給台視的導播，然後拍了她的第一部電視劇叫《金玉緣》，只不過角色很小很小。

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《金玉緣》讓劉藍溪從此踏入娛樂圈，她開始主持台視的兒童節目《妙妙谷》，並拍了很多廣告。

1976年是劉藍溪事業非常重要的開啟年份，這一年，售賣電器的新力（SONY）公司在台灣成立了唱片部門，取名叫新格，寓意是「新的風格」，他家簽了三位「開山」歌手，劉藍溪、李麗華和丁曉慧。

1977年5月，新格公司牽頭舉辦了第一屆「金韻獎」比賽，是直接推動台灣民歌時代蓬勃發展的一個里程碑式的比賽，也為新格輸送了源源不斷的音樂人才。

不過新格的天字第一號唱片，卻不是民歌手的作品，而是1977年7月劉藍溪的《夕陽戀曲》。

《夕陽戀曲》出版的時候，民歌風潮還沒有完全開始，但新格唱片對劉藍溪的定位，已是清新脫俗的民歌風格了。這張唱片的製作班底，也都是後來的大師們，包括陳志遠、翁清溪、翁孝良、曹俊鴻、游正彥等等。

《夕陽戀曲》封底，新格給劉藍溪的文案，用「一彎清澈澄藍的小溪」來描述她。

《夕陽戀曲》專輯中最有名的一首歌，是A面最後一首《小雨中的回憶》，是民歌時代著名的音樂人林詩達的作品。

《小雨中的回憶》在之後被劉文正翻唱，並在1980年代初期，借由朱逢博、王潔實和謝莉斯二重唱等人的翻唱，在大陸廣為傳唱，當時對這首歌的表述就是「台灣校園民歌」。

大陸殿堂級歌唱家朱逢博在她的獨唱歌曲集《台灣歌曲精選——輕問》中，就收錄了這首《小雨中的回憶》。

大陸殿堂級歌唱家朱逢博在她的獨唱歌曲集《台灣歌曲精選——輕問》中，就收錄了這首《小雨中的回憶》。（網路圖片）

楊鈺瑩在1996年的翻唱專輯《為你帶來一片溫柔》中也翻唱了《小雨中的回憶》。

與此同時，劉藍溪俏麗清新的外貌，也被台灣影壇發現，她在1976年拍了一部香港公司在台灣製作的《愛情文憑牛仔褲》，在其中扮演配角，開始涉足影壇。

她還在1977年羅烈主演的動作片《追龍》中出演角色。

1977年台灣中影出品的《密密相思林》，梁修身和李菁主演的原住民題材電影，劉藍溪也有演出，不過角色非常小。

1978年，新格唱片為劉藍溪出版了第二張專輯《風兒別敲我窗》，同名主打歌依然是林詩達的創作。

《風兒別敲我窗》專輯中最有名的一首歌，叫《野薑花的回憶》，靈漪作詞，林詩達作曲。

劉藍溪雖然不是嚴格意義上的民歌時代的民歌手，但她身在民歌時代的核心唱片公司，為她創作的人也都是民歌主力音樂人，所以她的歌曲帶著非常濃重的民歌風格，在這張《風兒別敲我窗》中，她還翻唱了民歌二重唱邰肇玫和施碧梧的出道作品《如果》。

1978年這一年，在電視劇《金玉緣》和劉藍溪有合作的動作明星游天龍，邀請劉藍溪出演了他導演的動作片《神鷹飛燕蝴蝶掌》。她在這部電影中用了林非非作為藝名。

1979年，正是民歌時代最為風起雲湧的時候，新格為劉藍溪出版了第三張專輯《小時候的願望》。《小時候的願望》封底把劉藍溪拍得相當脫俗。

《小時候的願望》的最後一首歌叫《微風細雨》，林功信詞曲，這也是劉藍溪的代表作。

1980年，鄧麗君在她的《一個小心願》專輯中翻唱了這首《微風細雨》，當然，鄧麗君總是有那種魔力，就是把翻唱曲唱成屬於鄧麗君自己的歌。這首歌非常有名，翻唱者無數。

2013年，北京舉行了鄧麗君60週年紀念演唱會，王菲一人唱了四首鄧麗君的名曲，最後一首就是《微風細雨》。

劉藍溪和鄧麗君兩位也很有緣分，劉藍溪還曾經到日本採訪過鄧麗君，兩人一起同框做了一期節目。

到了1980年，新格為劉藍溪出版了第四張專輯《北風》，這一年，劉藍溪剛剛20歲。這張唱片中有一首歌叫《說一聲再會》，沒想到這張唱片真的就是她和歌壇說再會的最後一張個人專輯了。

進入1980年代，離開歌壇的劉藍溪，開始朝表演方向發展。1980年她在中視演出過兩部電視劇《春夢了無痕》和《河上的月光》。

當時紅極一時的瓊瑤電影（指瓊瑤的巨星公司所出產的瓊瑤片）開始走下坡路，林青霞、林鳳嬌等瓊瑤女郎要不出走，要不隱退，瓊瑤開始尋找新的女主角人選，某次劉藍溪和高凌風一起演出，瓊瑤去捧場，阿姨一眼就相中了劉藍溪，並大喊「她就是可慧！」（《聚散兩依依》中的人物鍾可慧。）

1981年的瓊瑤片《夢的衣裳》，秦漢、呂秀菱和鍾鎮濤主演。而劉藍溪就是《夢的衣裳》的女二號曹宜娟。

1981年劉藍溪一口氣演了三部瓊瑤片，非常有意思的是，每部都是呂秀菱當女一號，劉藍溪當女二號，因此劉藍溪有了「最佳女二號」的稱呼。

秦漢、呂秀菱主演的《雲且留住》，劉藍溪演的女二號黃婉婷。

《聚散兩依依》，劉藍溪終於可以和呂秀菱一樣在海報平起平坐了。她演的是女主之一鍾可慧。

1981年暑假，創業不久的香港新藝城公司，推出了喜劇電影《追女仔》，大賣946萬港幣，列當年香港票房第二名。大美女張天愛負責扮美，劉藍溪扮演的鄧亞花則負責乖巧軟萌。這部電影之後成為各種追女仔追男仔電影的鼻祖。

劉藍溪在《追女仔》中展現了極高的喜劇表演天賦，如果她當年像張艾嘉、林青霞一樣繼續和新藝城合作，星路會怎樣呢？不過當時她合約在瓊瑤公司，並非自由身，所以很多港片上門來邀請，都因合約問題而擱置。

《追女仔》在台灣上映的時候片名叫《泡妞》。

1982年1月，瓊瑤電影《卻上心頭》上映，雙男女主角的搭配是劉文正+呂秀菱+雲中岳+劉藍溪。

1982年，劉藍溪還從瓊瑤公司外借主演了香港邵氏的鬼怪電影《邪完再邪》。

劉藍溪在《邪完再邪》中扮演一個女鬼，這個角色至今很多人印象深刻。

1983年是瓊瑤電影的完結之年，這一年，瓊瑤宣佈不再拍攝電影，所以稱劉藍溪是「末代瓊瑤片女郎」是正確的。

1983年3月，《昨夜之燈》上映後，瓊瑤阿姨感歎於台灣電影圈的之亂象（其實更深層次的原因是三廳電影的衰落），宣佈不再拍攝電影。這部《昨夜之燈》的女一號本來是呂秀菱，但因為開拍後呂秀菱發生了一些狀況，上鏡不理想，於是請來港星陳玉蓮出演（當時她還沒演小龍女），男主角是鄭少秋和費翔，劉藍溪依然是女二號。劉藍溪在片中和費翔對戲比較多。

劉藍溪的最後一部電影，是1984年上映，朱鳳崗導演的《亮不亮沒關係》，這部電影講述的是蘭嶼島上建設電站的時候，台北搬來的一家人和當地達悟人之間的故事。但這部電影賣座淒慘，劉藍溪還沮喪了很長一段時間。

此外劉藍溪在1982年到1984年間，還在日本的SONY/CBS唱片出過三張EP碟共計六首日文歌，但後來並沒有深入發展。

1993年，新格唱片的品牌被滾石唱片收購。1998年，滾石推出《重逢》系列，將民歌時代14位代表人物的歌曲做成精選系列並CD化， 劉藍溪名列其中。

《重逢 劉藍溪》一共收錄了20首劉藍溪的歌曲，不過這張專輯已經絕版，市面極難見到。

2007年，滾石推出平價的「永遠的未央歌 新格民歌經典復刻系列」，劉藍溪的四張專輯得以原汁原味地以CD的方式重現，不過這個系列出完即不再版，如今二手也很難找到。

1984年，24歲的劉藍溪和大她十歲的醫生梁榮基結婚。第二年，兩人一起到美國進修，劉藍溪在舊金山選修大眾傳播。

1987年梁榮基返回台灣工作，而劉藍溪則留在美國的法雲寺學佛。

1991年，31歲的劉藍溪正式出家，法號道融。此後劉藍溪就再也沒有在娛樂圈出現過。

2022年1月10日，劉藍溪（道融法師）在美國舊金山智藏寺圓寂，享年61歲。這個消息是劉藍溪的妹妹向媒體透露的，妹妹表示，劉藍溪圓寂時「面容安詳」，「清淨圓滿」。

謹以此文紀念劉藍溪。（落山風）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）

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