去年在全球疫情嚴峻下，台灣的經濟成長超過6％，這個表現博得不少人的讚嘆，國發會主委龔明鑫日前於年終記者會上也表示：「台灣去年經濟成長重返二十年前才有的情況，可謂經濟奇蹟。」

相信多數人看到去年台灣出口、生產、投資等數據，都會和龔主委有相同的感覺，台灣已脫離昔日保一、保二的低迷局面，事實上連景氣也亮了十個月紅燈，這是1980年以來最長的紅燈期，各項數據好像告訴我們，台灣已回到過往的美好年代。

然而，上述這些數據不論是出口、工業生產、經濟成長率皆是總體數據，這些數據可以看出成長的情況，卻看不出二十年來產業結構的變化，也看不到出口明星的移轉，甚至各產業人力、薪資的消長也無從得知，因此如今的台灣是否已重返二十年前的美好年代，還很難說。

我們先看一下出口，自2001～2021年，我國海關出口從1,266億美元升至4,464億美元，二十年成長2.5倍，觀察各業走勢可以發現，主要的貢獻來自積體電路等電子零組件產業，排除電子零組件，這二十年只成長1.6倍。這說明這段期間我們的產業、出口結構已出現重大變化，沒錯，電子零組件占總出口比重二十年來已由17％倍增至39％，台積電之所以稱為護國神山，實非偶然。

2000年以前，台灣出口各時期也各有明星產業，昔日如紡織、成衣、石化、電器都曾是台灣出口創匯的重要產業，但從未像如今這麼依賴單一產業，從總體經濟的成長而言，不論是各業齊頭並進也好，一枝獨秀也罷，都可以創造出口成長、經濟成長，沒有太大的差別，但是如果從分配的角度來看，那就有天壤之別了。

眾所週知，電子零組件產業雖可以創造龐大的GDP，但由於是資本技術密集產業，所能創造的就業機會相對有限，主計總處的調查顯示，2001～2021年台灣勞動市場的受僱人數增加240萬人，電子零組件業隨著產能擴大，僱用人數是有增加，但二十年來只增加28萬人，占總僱用人數比重只從5.9％微升至7.9％。創造就業機會最多的是服務業部門，二十年來受僱人數大幅成長181萬人，換言之，這一期間新增就業機會裡有四分之三是來自服務業。

近年來，由於我國半導體產業深具競爭優勢，不僅出口、生產大幅成長，薪資也優於其他產業，2001年半導體所屬的電子零組件產業每月總薪資只是製造業平均總薪資1.04倍，和各業平分秋色，二十年後的今天，2021年已升至1.45倍。遙想2001年，彼時薪資還領先電子零組件產業的化學原材料業、基本金屬製造業、汽車業、服務業等傳統產業，如今已是望塵莫及。

值得注意的是，創造就業機會最多的服務業部門，薪資成長極為緩慢，二十年來平均總薪資只成長23％（平均分攤到每一年僅1.1％），不僅遠低於電子零組件業的108％，也不如製造業的50％，二十年來創造國內四分之三就業機會的服務業，其薪資成長如此緩慢，這是很大的危機，若以實質薪資觀察，二十年服務業的薪資增幅幾乎為通膨抵消殆盡，實質總薪資只成長1.4％。

這說明如今這個產業結構對多數人而言，已註定了成長率是看得到吃不到的，這也就是何以近年政府官員每每為經濟發出讚嘆時，卻難以獲得共鳴的原因。

由上述的討論可以明白，儘管去年我國經濟成長、出口成長都創了新高，也彷彿重返了1990年代的高成長年代，然而從產業結構、就業結構及薪資結構可以發現，今昔成長的內涵已然不同，昔日的成長來自各業共同創造，各業可以分享成長的果實，如今的成長是仰賴少數明星產業，果實最後只歸少數部門享有。這個不平衡的發展，終將帶來所得分配、財富分配的惡化，從而社會的不滿會趨於沸騰，這樣的發展終非長久之計，尤其這個不平衡並非以2021年為終點，若不以對策因應，再過十年、二十年，這個不平衡將會更加嚴重。

哲學家培根說：「金錢有如肥料，撒不開就沒有益處。」而歷經1930年代不均衡發展的美國總統羅斯福也指出：「在一半繁榮一半破產的國家裡，是不能達到持久繁榮的。」他們都看出所得、財富分配過度不均不只會將社會推向衝突，也會讓經濟走向蕭條。這些年政府在推動五加二產業、六大核心戰略產業時，除了想到成長，也要多思考分配，沒有合理公平的分配，所謂回到二十年前的高成長年代，只是海市蜃樓，豈是美好的年代？

我們認為，執政當局除了重視成長，必須更看重分配，二十年來產業、就業、薪資等分配出現如此巨變，令人憂心，長期以來政府並非沒有分配面的政策，只是老生常談者居多，談完了也就束之高閣了，若不改正這類「牆上掛掛、紙上劃劃」的老毛病，以臨深履薄的心情看待台灣失衡的困境，求國之無危，不可得也。