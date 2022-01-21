台海軍事對峙升溫，成為許多軍事專家的矚目焦點，對於大陸可能如何攻台？台灣應如何反制？各方提出形形色色的假設與推想。美國海軍戰院一位教授最近發表文章，依據大陸軍力現狀提出新觀點，認為大型艦艇不是攻台重點，特種部隊以機降方式奪取台灣港口、機場及政軍要點，才是應該注意的地方。

機降作戰概念雖然新頴，卻是非常複雜的聯合兵種作戰方式，共軍要以直升機直接渡海或由兩棲攻擊艦起飛直攻台灣，更是軍種間的協同作戰，有一定的難度與風險。

首先，若依美國退將所言，一次出動800架直升機，光從各地集結兵力與機隊到當面部署，情報單位定會知悉與應處，就算中共先以導彈攻擊雷達站等軍事目標，基於戰力保存，我軍仍有許多機動雷達可以使用，還是有能量可以監控共軍的動態並且給予反擊。

800架也不可能一次全數出動，根本無法指管，而真正的高風險是，一次能來多少直升機，經過層層防空火網後存活率多高？第一批落地僅帶輕型武器的特種兵，能不能支持到第二批的後續增援部隊，若沒有絕對的把握，共軍應該不會以此作為攻台軍主力。

台灣都市化程度很高，政、經中心不易開設機降場，適合的台地平原等，周遭都有重裝部隊鎮守，直升機噪音大、速度慢，若無絕對空優，很容易變活靶，當年美軍用最新銳的黑鷹直升機，在索馬利亞執行任務時，輕易的就被民兵的火箭擊落，越戰時德浪河谷戰役，美軍第一批機降的部隊還在等後續部隊抵達時，突然遭到越共的攻擊，差點撐不住，要不是美軍的砲兵及空軍全力支援，恐遭到殲滅。

當然，任何友善的建議都需要虛心接受，相信對於共軍的各種攻台方式，國軍的作戰計畫都有應處的方式，官兵也會再三演練，尤其年度漢光演習每次都會演練空軍基地反機(空)降作戰，都是重點課目，只要截斷後續部隊進發，對敵軍實施「拘（束）打（擊）合一」，就有獲勝的機會。

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