｢百足之蟲，死而不僵｣，華視總經理莊豐嘉恐嚇要求國民黨撤下檢討華視長年虧損預算案引起輿論大譁，藍綠皆不苟同，民進黨團總召柯建銘說要讓莊求仁得仁；文化部長李永得說莊的態度有欠妥當、超出作為新聞人的態度；同黨議員王世堅爆莊私下態度惡劣，走人剛好而已；連閣揆蘇貞昌都說他言行應有分寸；民眾黨蔡壁如則質疑是誰給莊這樣的底氣？是誰讓他可以隨己意「修理」立法院？批評風浪紛至沓來，一副山雨欲來風滿樓的態勢，政界咸認莊豐嘉下台定了。

孰料雷大雨小，表面擺出大陣仗要莊豐嘉走人，公廣董事長陳郁秀親自打電話給柯總召說隔日就會開董事會。沒錯，公視基金會的會是開了，而莊豐嘉只是以關係法人代表身分出席，其所掀起的風波也只是在會中聊備一格，推給華視董事會討論，最快也要拖到農曆年前才會召開。

這到底演的哪一齣啊？八點檔連續劇也沒這樣的情節啊！或者說柯建銘權勢、魅力已失，現在根本沒人鳥你？或是莊豐嘉背後有高人撐腰，只要政治正確天王老子也拿他沒轍？這個政府已經一黨獨大到無人能制衡的地步，費鴻泰、柯建銘啊！洗洗睡吧。

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