歷史如果像電影，可以結束於最輝煌壯烈的一刻，只留下絢麗、燦爛、熱血、英雄的最後一幕，歌聲響起，幕落下。那該多好！

如果蔣介石的生命結束於抗戰勝利的那一瞬，便不會有後來的國共內戰，敗亡孤島。一如尤里西斯結束於打下特洛伊的勝利時，便不會有後來漂泊十年不得返家的旅程。

然而，時間是延續的，歷史是連綿不絕的，燦爛煇煌過後的際遇，那尋常而折磨人的生存處境，才是真正考驗人性的開始。一如尤里西斯漂泊的旅程，是死生的考驗，卻是另一部史詩的開首。

八百壯士的最後一幕，無論是1975年的台灣版，還是2020年的大陸版《八佰》，都是結束在歷經槍林彈雨，穿過那一條生死交界的橋，在壯烈的拚搏之後，讓八百壯士最終得以達到英租借，得了一條生路。

然而，後來倖存的300多個壯士，和那個女童子軍楊惠敏，卻在後來的旅程歷經磨難，漂泊天涯，流浪死生。那未曾說出的故事，更加驚心動魄，無由言語，只能默默凝視戰爭下，生命的卑微，戰亂時代的無奈，以及人性的最後的尊嚴。

2020年9月，《八佰》上映後不久，我接到老友唐湘龍電話：「電影中那個女童軍楊惠敏有一個次子叫朱復轟，希望能與你連絡，他有心重出母親的書，想請你幫忙寫一篇序。」雖然並不相識，但我好像聽到歷史召喚一般，想都沒想就回應了。直覺告訴我，當歷史來叩門，一定有它的道理。那背後，還有它未曾訴說的故事，需要被聽見。

中影八百壯士劇照。（中時報系檔案照片）

朱復轟隨即帶來他母親已絕版的著作《八百壯士與我》一書。此書寫作於1969年，原本寂寂無名，1975年丁善璽導演的《八百壯士》上映，轟動一時。當時林青霞主演的楊惠敏一角萬眾矚目。但電影主角轟動，真正的主角楊惠敏卻備受冷落。她希望去看戲，跟拍攝的中影公司要電影票，竟只得了4張。而相關人員對她不理不睬。她非常生氣，告訴了孫元良將軍。

當年，死守四行倉庫的524團，就是屬於孫元良將軍的八十八師，謝晉元團長是他的部屬。孫元良的兒子秦漢，也在電影裡參與演出。孫元良聽到楊惠敏受冷遇的消息，非常生氣，隨即拿出了3000元，印刷了一份當年死守四行倉庫的相關資料與照片，成為一本簡單的書，帶著楊惠敏，拿去西門町電影院的門口，公開叫賣。

隔天的報紙即以「電影銀幕是主角，戲院門口當小販」為大標題，附上楊惠敏照片，刊登出來。這是何其反諷的一幕。這時中影公司才驚覺事態嚴重，馬上來招呼照應。而此時電影《八百壯士》下做為政策片在轟轟烈烈的宣傳著，全台大賣。

孫元良貴為退休將軍，依舊如此烈性，而楊惠敏的耿直個性，由此可見一斑。

直到這時，《八百壯士與我》一書終於重新出版，並發行到一些學校中，成為學生學習的典範。

朱復轟說，從小到大，他常常看見媽媽自己坐在那裡，眉頭緊鎖，眼神深沉，神情憂傷，久久不說一句話，有時呼喚她，也沒有回應，好像沉浸在她自己的世界裡。那時候的社會，根本還不懂得什麼叫做憂鬱症，只知道她心事重重，鬱鬱寡歡。還好，爸爸是台大教授，年紀比媽媽大了33歲，經濟上還算小康，家裡請了保姆幫忙照料。

是直到1975年電影放映了，八百壯士重新受到肯定，她再度成為被矚目的英雄，她才願意走出來，面對自己是楊惠敏的歷史。自1947年來台灣後，為了隱姓埋名，她改名「楊希賢」，已經20幾年了。

朱復轟可以感覺到，媽媽終於走出了憂鬱，擺脫那些陰森慘然的過往，走出內心的長夜，開始在陽光下展露笑容。

然而，那長夜，已經緊緊籠罩她的心，長達35年。

1937年謝晉元（前坐者）在上海租界孤軍營，和五二四團第一營四位連長合影；後排中右一最矮的為第一連連長上官志標上尉，中右二為第三連連長唐棣上尉，中左一第二連連長雷雄上尉，中左二第四連連長鄧英上尉。（上官百成提供）

一切都得從八百壯士撤出四行倉庫，穿越槍林彈雨，走入英國租界開始。

1937年10月31日，謝晉元奉蔣介石的命令，指揮倖存的300多人退入英租界，進入跑馬廳，隨即依照國際公法，全體解除武裝。當武器全部繳出時，所有士兵淚流滿面，他們知道，戰鬥被結束了。

11月1日，孤軍被帶入膠州路的意國兵營，畫定界限，不能跨越租界一步，自此成為租界區中的「國際俘虜營」。僅存者被稱為「孤軍營」。由於受到上海市民支持，常有上海市民、外國友人有感於他們的英勇，會贈送各種食品日常用具，供其使用。每個周末有如節慶，可以自由進出參觀孤軍營。但隨著日本侵略擴大，戰情惡化，他們處境也愈加艱困。

謝晉元並不氣餒，他知道部隊有大部分士兵是文盲（一如《八佰》裡所刻畫的那樣），他籌辦讀書班，讓士兵有機會受教育。每天早晨，他依舊集合所有人，作5分鐘的精神講話，跑操場，維持體能鍛鍊，隨時準備上戰場。1938年8月11日是八十八師在無錫誓師抗日一周年紀念，孤軍特別向租界當局要求舉行一次正式的升旗典禮，不料受到營房外駐衛的白俄人的干涉，光天化日之下，對著手無寸鐵、準備升旗的壯士掃射，造成4人死亡，11人輕重傷。

他們痛哭，絕食5天抗議。然而，在租界裡是列強的天下，孤軍處境形同俘虜，有冤無處申訴。從此後更不准升旗，只能唱著國歌，在心中升旗。日子一天一天消耗著。

1940年，汪精衛政權成立後，為了擴大宣傳，積極拉攏謝晉元，許以重金甚至陸軍總司令，都被謝團長嚴辭拒絕。1941年4月20日，謝晉元在清晨5點舉行早操跑步的時候，突然遭到4個持械暴徒的暗殺。他的副團長上官志標捨身上前要搶救，卻不敵暴徒的刺殺，身中6刀，不支倒地。謝晉元壯烈犧牲。

這4名暴徒是誰派來的，眾說紛紜。然依當時上海情況，當屬汪精衛無誤。

1941年，隨著日軍發動珍珠港突襲，太平洋戰爭爆發，冬天12月28日，已經與英美交戰的日軍毫無顧忌的攻入租界。最後的孤軍至此全部成為俘虜。從四行倉庫撤退至此，他們作為上海的精神支柱，在敵人占領區的租界裡，堅守了4年1個月又28天。

為了打散孤軍，日軍將他們編入各地成為苦力、奴工，甚至遠至南洋島國。直到戰爭結束，僅有100餘人倖存，回到上海。他們有一些人回到上海，找一個小工作維生，甘心為謝晉元守墳。這些平凡的生命，仍持守著義人的精魂。

上官志標（前右第一位抬棺者）在隆重國葬謝晉元儀式扶棺。（上官百成提供）

2002年台南縣政府請縣議會准許拆除四行倉庫守軍副團長上官志標的宿舍。（鄭緯武攝）

為了搶救謝晉元而身負重傷的副團長上官志標幸而未死，被日軍送去當苦力，因勞苦過度而病倒，幸而他機警勇敢，在送醫途中逃脫，一路潛行，轉入地下，在江浙皖邊區參加游擊隊，直到抗戰勝利才返回上海。

有意思的是，不知道什麼因緣，上官志標在1947年來到台灣，在台南擔任籍籍無名的兵役科長。沒有人知道他是當年死守四行倉庫、轉戰南北的大英雄，只待他如同一個帶著上海口音的外省人，一個平凡的、過早蒼老的小公務員，彎著腰在台南新營的鄉間，踽踽獨行。只有同樣來到台灣的楊惠敏常常去新營探望他，珍惜他眉宇間，那永不消逝的英雄氣慨，和蒼老寂寞的病軀。

然而，四行倉庫的英勇記憶，也只有他們倆能夠互相分享，惺惺相惜。

上官志標奉公守法的在台南新營工作了20年，於1967年9月過世。

【未完待續】