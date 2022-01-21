歷史如果像電影，可以結束於最輝煌壯烈的一刻，只留下絢麗、燦爛、熱血、英雄的最後一幕，歌聲響起，幕落下。那該多好！
如果蔣介石的生命結束於抗戰勝利的那一瞬，便不會有後來的國共內戰，敗亡孤島。一如尤里西斯結束於打下特洛伊的勝利時，便不會有後來漂泊十年不得返家的旅程。
然而，時間是延續的，歷史是連綿不絕的，燦爛煇煌過後的際遇，那尋常而折磨人的生存處境，才是真正考驗人性的開始。一如尤里西斯漂泊的旅程，是死生的考驗，卻是另一部史詩的開首。
八百壯士的最後一幕，無論是1975年的台灣版，還是2020年的大陸版《八佰》，都是結束在歷經槍林彈雨，穿過那一條生死交界的橋，在壯烈的拚搏之後，讓八百壯士最終得以達到英租借，得了一條生路。
然而，後來倖存的300多個壯士，和那個女童子軍楊惠敏，卻在後來的旅程歷經磨難，漂泊天涯，流浪死生。那未曾說出的故事，更加驚心動魄，無由言語，只能默默凝視戰爭下，生命的卑微，戰亂時代的無奈，以及人性的最後的尊嚴。
2020年9月，《八佰》上映後不久，我接到老友唐湘龍電話：「電影中那個女童軍楊惠敏有一個次子叫朱復轟，希望能與你連絡，他有心重出母親的書，想請你幫忙寫一篇序。」雖然並不相識，但我好像聽到歷史召喚一般，想都沒想就回應了。直覺告訴我，當歷史來叩門，一定有它的道理。那背後，還有它未曾訴說的故事，需要被聽見。
朱復轟隨即帶來他母親已絕版的著作《八百壯士與我》一書。此書寫作於1969年，原本寂寂無名，1975年丁善璽導演的《八百壯士》上映，轟動一時。當時林青霞主演的楊惠敏一角萬眾矚目。但電影主角轟動，真正的主角楊惠敏卻備受冷落。她希望去看戲，跟拍攝的中影公司要電影票，竟只得了4張。而相關人員對她不理不睬。她非常生氣，告訴了孫元良將軍。
當年，死守四行倉庫的524團，就是屬於孫元良將軍的八十八師，謝晉元團長是他的部屬。孫元良的兒子秦漢，也在電影裡參與演出。孫元良聽到楊惠敏受冷遇的消息，非常生氣，隨即拿出了3000元，印刷了一份當年死守四行倉庫的相關資料與照片，成為一本簡單的書，帶著楊惠敏，拿去西門町電影院的門口，公開叫賣。
隔天的報紙即以「電影銀幕是主角，戲院門口當小販」為大標題，附上楊惠敏照片，刊登出來。這是何其反諷的一幕。這時中影公司才驚覺事態嚴重，馬上來招呼照應。而此時電影《八百壯士》下做為政策片在轟轟烈烈的宣傳著，全台大賣。
孫元良貴為退休將軍，依舊如此烈性，而楊惠敏的耿直個性，由此可見一斑。
直到這時，《八百壯士與我》一書終於重新出版，並發行到一些學校中，成為學生學習的典範。
朱復轟說，從小到大，他常常看見媽媽自己坐在那裡，眉頭緊鎖，眼神深沉，神情憂傷，久久不說一句話，有時呼喚她，也沒有回應，好像沉浸在她自己的世界裡。那時候的社會，根本還不懂得什麼叫做憂鬱症，只知道她心事重重，鬱鬱寡歡。還好，爸爸是台大教授，年紀比媽媽大了33歲，經濟上還算小康，家裡請了保姆幫忙照料。
是直到1975年電影放映了，八百壯士重新受到肯定，她再度成為被矚目的英雄，她才願意走出來，面對自己是楊惠敏的歷史。自1947年來台灣後，為了隱姓埋名，她改名「楊希賢」，已經20幾年了。
朱復轟可以感覺到，媽媽終於走出了憂鬱，擺脫那些陰森慘然的過往，走出內心的長夜，開始在陽光下展露笑容。
然而，那長夜，已經緊緊籠罩她的心，長達35年。
一切都得從八百壯士撤出四行倉庫，穿越槍林彈雨，走入英國租界開始。
1937年10月31日，謝晉元奉蔣介石的命令，指揮倖存的300多人退入英租界，進入跑馬廳，隨即依照國際公法，全體解除武裝。當武器全部繳出時，所有士兵淚流滿面，他們知道，戰鬥被結束了。
11月1日，孤軍被帶入膠州路的意國兵營，畫定界限，不能跨越租界一步，自此成為租界區中的「國際俘虜營」。僅存者被稱為「孤軍營」。由於受到上海市民支持，常有上海市民、外國友人有感於他們的英勇，會贈送各種食品日常用具，供其使用。每個周末有如節慶，可以自由進出參觀孤軍營。但隨著日本侵略擴大，戰情惡化，他們處境也愈加艱困。
謝晉元並不氣餒，他知道部隊有大部分士兵是文盲（一如《八佰》裡所刻畫的那樣），他籌辦讀書班，讓士兵有機會受教育。每天早晨，他依舊集合所有人，作5分鐘的精神講話，跑操場，維持體能鍛鍊，隨時準備上戰場。1938年8月11日是八十八師在無錫誓師抗日一周年紀念，孤軍特別向租界當局要求舉行一次正式的升旗典禮，不料受到營房外駐衛的白俄人的干涉，光天化日之下，對著手無寸鐵、準備升旗的壯士掃射，造成4人死亡，11人輕重傷。
他們痛哭，絕食5天抗議。然而，在租界裡是列強的天下，孤軍處境形同俘虜，有冤無處申訴。從此後更不准升旗，只能唱著國歌，在心中升旗。日子一天一天消耗著。
1940年，汪精衛政權成立後，為了擴大宣傳，積極拉攏謝晉元，許以重金甚至陸軍總司令，都被謝團長嚴辭拒絕。1941年4月20日，謝晉元在清晨5點舉行早操跑步的時候，突然遭到4個持械暴徒的暗殺。他的副團長上官志標捨身上前要搶救，卻不敵暴徒的刺殺，身中6刀，不支倒地。謝晉元壯烈犧牲。
這4名暴徒是誰派來的，眾說紛紜。然依當時上海情況，當屬汪精衛無誤。
1941年，隨著日軍發動珍珠港突襲，太平洋戰爭爆發，冬天12月28日，已經與英美交戰的日軍毫無顧忌的攻入租界。最後的孤軍至此全部成為俘虜。從四行倉庫撤退至此，他們作為上海的精神支柱，在敵人占領區的租界裡，堅守了4年1個月又28天。
為了打散孤軍，日軍將他們編入各地成為苦力、奴工，甚至遠至南洋島國。直到戰爭結束，僅有100餘人倖存，回到上海。他們有一些人回到上海，找一個小工作維生，甘心為謝晉元守墳。這些平凡的生命，仍持守著義人的精魂。
為了搶救謝晉元而身負重傷的副團長上官志標幸而未死，被日軍送去當苦力，因勞苦過度而病倒，幸而他機警勇敢，在送醫途中逃脫，一路潛行，轉入地下，在江浙皖邊區參加游擊隊，直到抗戰勝利才返回上海。
有意思的是，不知道什麼因緣，上官志標在1947年來到台灣，在台南擔任籍籍無名的兵役科長。沒有人知道他是當年死守四行倉庫、轉戰南北的大英雄，只待他如同一個帶著上海口音的外省人，一個平凡的、過早蒼老的小公務員，彎著腰在台南新營的鄉間，踽踽獨行。只有同樣來到台灣的楊惠敏常常去新營探望他，珍惜他眉宇間，那永不消逝的英雄氣慨，和蒼老寂寞的病軀。
然而，四行倉庫的英勇記憶，也只有他們倆能夠互相分享，惺惺相惜。
上官志標奉公守法的在台南新營工作了20年，於1967年9月過世。
【未完待續】
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。