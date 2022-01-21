2021年，中國經濟增長強勢收官。初步核算，2021年國內生產總值114兆3670億元人民幣，比上年增長8.1%，高於年初制定的6%以上的預期目標，也高於外界的預測水平。人均GDP突破了1.2萬美元，超過世界人均GDP水平。 如何評價2021年的經濟數據？接下來的經濟和社會治理工作如何展開？2021年人口增長48萬，如何看待當下的低生育水平？中國的「人口紅利」是否會消失？對此，觀察者網採訪了北京大學經濟學院教授曹和平。

動態清零傷害了中國經濟增長？這個觀點站不住腳

觀察者網：1月17日，2021年年度經濟數據發佈，第四季度增長4%的數據引發關注和討論，外媒認為第四季度經濟數據進一步下滑是由於中國防疫的清零政策，您如何評價？

曹和平：8.1%的年增長率，數字還是非常不錯的。從全年的數據來看，第三、第四季度的數字低迷，主要受到Delta病毒和Omicron病毒的影響，新病毒多批次、多點連續爆發，核心城市和核心城市圈都收緊了人口流動程度，這對中國經濟的進一步復甦造成了阻礙。

外媒認為動態清零政策對經濟的影響比放鬆疫情管控措施對GDP傷害還要大，但從其他發達經濟體的數據看，德法英日沒有動態清零，其經濟增長速度都比中國低。換句話說，動態清零傷害了中國經濟的增長，這個觀點站不住腳。

第二，正是動態清零讓中國市場和消費者得到了更大的收益。美國每天新增確診病例60多萬，死亡病例2000多，這對美國經濟和全球經濟復甦產生的負面影響更大。

第四季度有一些經濟數據還是不錯的，比如說12月份製造業採購經理人指數是51%，市場有所回暖。

我認為是中國消費者的預期降低帶來了第四季度增速的放緩。過去一年，因為疫情和內外因素的衝擊，民眾感知到經濟活力明顯降低，很多人反映市場環境更不穩定，生意更難做，工作更難找，大家對於未來預期也沒有原來積極。

中國已經是消費型經濟，服務業占GDP比重是56%，如果消費者預期降低，那麼人們可支配收入中就會拿更多的錢去作為防禦性儲蓄，而不用於當期花費。這樣一來，廠商中間品出貨清單、購銷清單、市場活力等都會降低。

觀察者網：面對未來複雜的外部環境，中央經濟工作會議上提出「穩字當頭、穩中求進」，應該如何穩定市場預期？

曹和平：穩定預期，一些傳統、行之有效的政策性工具可以被啟用。

在過去40年間，房地產被證明是一個能夠拉動傳統產業、穩定預期的利器。第四季度，中央關於土地銷售、住宅型房屋的銷售都出現了政策放寬。

房地產政策的放寬，帶動的土地建設、裝修、零售配套等會拉動很大一塊經濟，但是我們應該謹防房地產市場，因為我們國家的房子存量已經很多了，房子存量過多反而給經濟長期增長形成了壓力，房地產工具會謹慎使用，但不會放得太開。

第二，是數位基礎建設加速，數據傳輸、存儲、交易、流通所要求的基礎設施投資比公路、鐵路、高速公路的投資量還要大。

第三，智慧城市的建設，一些房屋建築和基礎設施會改造升級，以便更符合長期目標。這些都能起到穩定市場預期的作用。

觀察者網：國際貨幣基金組織IMF預測2022年的經濟增長數據是5.6%，您的預測是多少？

曹和平：在目前狀況下，5.6%是一個比較合理的猜測，我們不知道Omicron是否會變成大流感，如果後續Omicron變成流感，經濟全面放開，數據可能會比5.6%好一些。今年增速8.1%是在疫情的基礎之上，明年增速還有潛力，達到 5.5%至6.5%都有可能。

「人口紅利」會轉化成「創新紅利」

觀察者網：在經濟數據公佈的同時，去年的人口數據也公佈了。2021年全國人口淨增加48萬，是近幾十年最低數據，有預測認為今年將迎來人口負增長，您認為人口增長放緩會對經濟產生哪些影響？

曹和平：這個淨增長數據比20年前少了兩個數量級，大家現在都擔心其帶來的負面影響，我覺得也應該看到其正面作用。

我們40多年的人口數量控制，在今天終於看到了效果，1970年代我們希望盡快達到人口增長拐點，目的就是為了控制人口數量，使得人口增長與經濟和社會發展計劃相適應。

當中國人口出現負增長，人均享有的資源會增加，人均收入會隨著經濟規模的增加而增長得更快。結果是教育水平提高，人均福利水平提高，人口素質也相應提高，我們多年來想突破的教育、科技創新和產業升級轉型等都有望提升。

人口增長出現拐點，制度和技術創新、經濟結構變化和增長的動力反而會被釋放。我們就會從人均收入貧困式的增長，向人均收入富饒式的增長去過渡，這是一種良性的收入增長。

現在大家談人口負增長，多集中少子化和老齡化帶來的負面影響上，尤其是對宏觀經濟的影響。但是，人口生育在宏觀經濟上不是一個自變量，而是源於社會和歷史積澱的外生變量。

我認為未來數位經濟的發展，對人口的少子化、老齡化會帶來另一位方向上的支持，比如讓孩子在一個更健康的環境和技術支持下成長。

觀察者網：您認為中國的「人口紅利」會消失嗎？

曹和平：在數字經濟轉型的中國，我們的「人口紅利」不會消失，會轉化為「創新紅利」。

在高收入條件下，人均教育水平、科技資源提高，使得整個經濟創新加快，「創新紅利」替代了原來的「勞動紅利」，原來的「勞動紅利」賺的是辛苦錢和汗水錢，「創新紅利」是人口高質量和智慧的紅利，兩者表現方式不一樣，但都是附著在人身上的。

同時，「創新紅利」比「人口紅利」對GDP的推動要大得多。從這個角度看，外媒鼓吹的「大國空巢」也就不攻自破。隨著人均收入的增高，社會對生育孩子補貼的制度配套，使得人口出生率回升。

中國能在人口高速增長時期，通過預設計劃生育政策引導，將人口規模符合規律地調減下來，也有能力在出現「過調」的時候，通過更合理的方式將它調增到理想位置。

同時，中國經濟在人口變量的自調過程中，結合技術進步、教育進步、創新增長及制度革新會帶來多重動力學機制，不會出現失去動力源的現象。

政策上如何調整呢？比如住房保障的問題，婦女懷孕期間和生育期間的成本降低，這些都會使民眾的生育意願提高。

觀察者網：人口負增長還有一個養老問題，現在有建議認為要調整養老資源的分配，您對此有什麼建議？

曹和平：養老是很重要的問題。養老制度越完善，人們的生育意願就會下降。養老制度非常完善的國家基本上都是富裕的發達國家，富裕國家人口出生比一直降低，原因在於養老制度太完善。

原來的農村生育率和生育意願高，是因為農村有著養兒防老的觀點。所以養老制度和生育在某種意義上存在競爭性，我們要找到最佳結合點。

在未來創新和技術進步的加持下，女性的解放步伐會更大。換句話說，技術進步和收入提高帶來的人口問題是一個樂觀的問題，而不是一個悲觀的問題。

（本文來源觀察者網，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※