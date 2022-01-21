核心提要：

1. 2019-2021年間，美國的自然人口增長幾乎停滯，甚至有半數州（25個）出現了人口自然減少現象。這階段美國的人口增長主要來自國際移民，但移民人數增長率仍呈下降趨勢，美國人口在負增長邊緣徘徊。

2. 疫情發生後，許多美國人的生育觀念迅速轉變。儘管疫情迫使許多美國人居家隔離、夫妻擁有更多共處時間，但生育率不增反降。疫情導致的經濟衰退、失業率上升、學校關閉、與社會隔絕、恐懼未來等，都是女性對生育望而卻步的原因。

3. 實際上，在疫情開始之前，由於與人口老齡化、經濟環境的變化，以及川普政府期間更加嚴格的移民政策，美國的總體生育率和人口增長就已處於低水平。疫情只是美國人口問題的一劑加強針。

人口增長幾乎停滯，移民比本國人增長更多

美國人口普查局的最新數據顯示，2020年7月1日至次年同期，美國人口僅增長0.12%，為1900年以來最低點。

數據還顯示，該階段美國人口增長主要來自國際移民，這也是美國歷次人口統計中，淨國際移民人數首次超過自然增長人數。

▎ 1900-2020美國的人口增長情況

2016年至2017年間，美國的自然增長人口為110萬，但在2019年至2020年間，這一數字驟降至67.7萬，2020年至2021年更是猛跌至14.8萬。導致這一現象的是死亡人數增加與出生人數減少的同時發生——2019年至2020年間，美國的死亡人數上升了36.3萬，出生人數則減少了16.6萬。

甚至有半數州（25個）出現了人口自然減少現象，即死亡人數多於出生人數。最嚴重的分別是佛羅里達州（-45248人）、賓夕法尼亞州（-30878人）和俄亥俄州（-15811人）。而在2019-2020年間，只有8個州人口自然減少；2018年至2019年間，僅有4個州出現這一現象。

此外，雖然最新的人口普查顯示淨國際移民人數在增加，但其增長率仍呈下降趨勢。數據顯示，2020年至2021年美國的淨國際移民僅有25.6萬人，遠低於上一階段的47.7萬人。而在2010年代中期，美國的淨國際移民人數幾乎每年都超過100萬。

美國人口增長已幾乎陷入停滯，在負增長邊緣徘徊。

疫情改變生育觀，居家生育率不升反降

美國人口普查局專家克裡斯蒂·懷爾德表示，受人口老齡化致死亡率攀升、出生率低、淨國際移民持續減少等因素印象，美國人口增長多年來持續放緩。疫情發生後，許多美國人的生育觀念迅速轉變，亦對人口增長造成負面影響。

從2020年3月開始，疫情迫使許多美國人居家隔離。有人曾認為，夫妻擁有更多的共處時間及某些情況下避孕用品難以獲得，可能導致美國再現嬰兒潮。然而數據表明，疫情導致人口出生率大幅下降，這一影響甚至可能持續至未來幾年。已經有人預測，疫情將導致美國2021年的出生人數較上一年減少近30萬。

2021年全年的數據尚未公佈，但我們可以從2020年的數據中窺見趨勢。2020年，美國出生率較上一年下降4%，平均每1000名15-44歲女性生育55.8個孩子，為歷史最低點。

皮尤研究中心的報告指出，疫情導致的經濟衰退、失業率上升、學校關閉、與社會隔絕、對未來的恐懼等，都是女性對生育望而卻步的原因。

在東田納西州立大學婦女健康研究小組工作的莫莉·夏普今年26歲。2020年12月，她與相戀7年的男友訂婚。她表示自己「無法承擔起生育孩子的責任」，並坦言生養孩子的費用不斷增加使她「退縮」。最近她被研究生院錄取，「我身邊的朋友沒有一個生了孩子。」

來自弗吉尼亞州的泰絲·傑克遜是一名27歲的教師。她已和伴侶決定不生孩子，並且自己去做了絕育手術。

「如果女性覺得自己可以更好地掌控自己的生育，這是好事，但如果她們認為生孩子比以前更難，包括工作和費用上的問題，那就不是好事。」南卡羅來納大學的社會學家哈特內特說。

「真正的問題是，那些推遲生孩子的婦女，是否還會繼續生孩子？如果她們選擇不生，這將成為美國出生結構中的一個永久性缺口。」新罕布什爾大學的人口學家肯尼思·約翰遜說。

據美國有線電視網CNN報導，韋爾斯利學院的經濟學教授菲利普·萊文曾利用美國疾控中心的季度數據得出估計：考慮到失業率等經濟數據，再加上其他因素，如焦慮和社會狀況，到2020年底，美國的總體生育率可能會因疫情而下降8.6%。

「一場公共衛生危機給人們的生活帶來了巨大的不確定性，」萊文說，「已經有孩子的人在學校關閉時就一直在努力平衡工作和家庭生活，而且建立關係對人們來說也更加困難，所有這些事情都是同時進行的。總的來說，現在的生活很困難，而在生活困難的時候，人們往往會覺得生孩子並沒有什麼意義。」

疫情下的低出生率不止出現在美國，其他先進國家也已開始經歷出生率的下降。意大利、日本、法國和比利時等國也相繼報告說，疫情開始後大約九個月，出生率突然下降。

人口低增長由來已久，疫情只是催化劑

雖然疫情顯然在美國此次近乎零的人口增長中起到了絕對的影響，但值得注意的是，美國的人口問題在疫情來臨之前就已經危機重重，疫情只是一劑加強針。

在疫情開始之前，美國的總體生育率就已處於低水平。聯邦政府在2021年5月5日發佈的報告中說，2020年美國的出生率已經是連續第六年下降。但報告也指出，2020年的低生育率是多種因素相繼推動的結果，但疫情無疑是最強勁的一環。

2020年的人口普查顯示，從2010年到2020年的這十年間，美國的人口增長達到了自有記錄以來的歷史第二低，發達國家人口老齡化背景下的高死亡率和低出生率是主要原因。

人口問題總是伴隨著經濟狀況、大流行病和戰爭的起伏而起伏，這對全世界人口來說都是如此。

在1900年到2021年的這121年裡，美國的人口年增長率伴隨著戰爭、經濟狀況以及生育率和移民模式的變化而變化。1918-1919年，西班牙流感的大流行導致人口出現急劇下降；20世紀20年代末-30年代初，經濟大蕭條重創美國人口增長；20世紀50年代-60年代，二戰結束，美國迎來一波「嬰兒潮」，人口增長率上升到了近2%；20世紀末，由於移民和千禧一代出生率的上升，美國人口增長在1990年後再次攀升。

21世紀，美國迎來了另一個人口增長的低潮，2007-2009年的經濟大衰退加劇了這種情況，這種蕭條幾乎蔓延到了21世紀的整個頭十年，這十年間，美國的人口增長一直趨於放緩。之後，隨著美國對移民政策的收緊和人口老齡化的加劇，21世紀以來美國的人口增長一直不盡如人意。

總而言之，疫情前，與人口老齡化相關的人口死亡、經濟環境的變化對年輕成年婦女推遲生育的影響以及川普政府期間變得更加嚴格的移民政策，美國的人口自然增長水平的持續下降。而疫情後，除卻疫情帶來的死亡率，在經濟衰退的影響下，不斷走低的生育意願、工作丟失等因素也持續影響著美國的人口增長率。（ 作者為鳳凰網《風向》特約作者）

（本文來源鳳凰網《風向》，授權中時新聞網刊登）

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