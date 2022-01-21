副總統賴清德將以特使身分，率團出席宏都拉斯新任總統卡斯楚1月27日的就職典禮。這是艱鉅的外交任務，台灣卻聚焦賴清德可望與同為特使的美國副總統賀錦麗同台互動，希望營造出美台關係密切友好印象。這種「外銷轉內銷」運作已成為固定模式，卻是台灣外交難以突破的最大障礙。

台灣配合美國外交路線，卻加速了尼加拉瓜斷交，外交部「驚弓之鳥，方寸已亂」，竟為瓜地馬拉在美國遊說所需90萬美元買單，可能違反美國法律。

宏都拉斯總統當選人卡斯楚在競選期間曾揚言，當選後要轉向北京，雖然在美國努力及壓力下，將繼續維持與台灣外交關係，但可以預見，未來兩國外交關係將是非常艱難，賴清德此行任重道遠，絕不能限於儀式性的外交活動。

但民進黨顯然更關注賴清德與美國可能產生的互動，由於新冠肺炎疫情及去回過境美國分別在西岸的洛杉磯與舊金山，相關活動也都以視訊方式進行，難以發揮「過境外交」效果。因此，與賀錦麗的互動成為重中之重，駐美代表蕭美琴也加入代表團，就說明了一切。

美台兩國副元首會面當然重要，但如果只是參加共同節目，卻無實質互動對話，只是製造「同框效應」，又有什麼意義?

但如事先精心、完整規劃，雙方掌握機會就美台實質議題交換意見，其意義將大不相同。賴清德可望於2024年問鼎總統大位，副總統任內首次出訪能否展現「總統格局」，國人拭目以待。

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