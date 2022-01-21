「責任、榮譽、國家」為國軍的中心思想之一，對於國軍而言，除了注重基本的戰備演訓外，對於其過去的光榮歷史也更加珍惜，為有效提升國軍戰力，國防部去年新增五個步兵旅，其中的陸軍一一七旅因隊徽仍沿用「大鵬抓著秋海棠」徽章，遭到執政黨立委質疑與國民黨黨徽相似，認為有其黨國不分之嫌疑。

從史觀來論，現有的國軍部隊，無論軍種為何？部隊番號為何？其歷史脈絡皆有跡可循，不諱言中華民國國軍自1949年隨著國民政府撤退來台後，雖然三軍部隊歷經多次改編，部隊的任務型態與早年的反攻大陸時期相距甚遠，但不否認國軍任何一支部隊，幾乎有著和對岸連結的痕跡與歷史，雖因 1949年局勢丕變被迫撤退來台，但其光榮的歷史不容抹滅。

這次遭點名的陸軍一一七旅，因使用已裁撤的陸軍步兵第一一七師的「海鷗部隊」徽章，隊徽上展翅的海鷗抓附地球儀上的中國大陸地圖，因此素有反攻大陸的意涵，遭點名不符合現實情況，立委要求國軍針對隊徽做出修正。其實對於國軍而言，歷史雖然無法改變，但其留下的精神戰力卻是遠超過有形戰力，特別是當歷史遭到大幅修改的台灣，軍方反而需要更加重視國軍的歷史脈絡，不因國軍遷台七十餘年而有所改變，畢竟歷史真正的目的在於提醒人們，過去的光榮印記不因時空有所區隔。

舉例而言，空軍各個聯隊幾乎都在大陸成立，素有空軍戰神的高志航，更是出自空軍第四聯隊的飛行員，每年的八一四空軍節更是空軍相當重要的日子，肩負著歷史傳承的使命與任務。幾乎每個空軍現有的飛行聯隊，過往的歷史包括抗日、剿匪、國共內戰與撤退來台等階段，雖然部隊歷經多次整編，許多歷史記憶早已被人抹去，但基於歷史榮耀的傳承，以及無形戰力的支持，空軍仍舊相當重視部隊的歷史記憶。

對於中華民國而言，早年經歷八年抗戰、剿匪與反攻大陸時期，其光榮歷史是國軍弟兄必須謹記的光榮素材，每支部隊的隊徽皆有其歷史意涵，更是國軍重要的象徵與傳承，在如今中華民國的歷史遭到大幅修改的當下，假如國人對於國軍部隊的歷史傳承仍不願重視，這豈不是愧對當年保家衛國的官士兵嗎？

本文認為，部隊能因任務型態差異、作戰環境改變進行組織上的調整，但對於部隊的歷史記憶仍需傳承、教育。試想：若國軍的隊徽與歷史遭到大幅修正，甚至抹煞過去的光榮記憶，過往的歷史該如何向官兵交代？當現役官兵不曉得自身部隊的歷史脈絡、隊徽意義時，部隊的精神戰力何在？在當前兩岸情勢詭譎多變時，兩岸已在政治上持有高度分歧，假如硬將國軍的隊徽元素刻意抹去，並改以台灣元素的隊徽時，部隊的歷史將面臨斷層，不知光榮史該如何持續捍衛中華民國的國家安全呢？（作者為專職作家）

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