俄羅斯總統普丁最可怕的地方，在於他有極強的想像力和行動力，而且沒有道德底線。西方跟都跟不上，美國總統拜登更是應付得窘態畢露。

一個當權者的想像力，可以讓他為未來設想出一個新的情勢，行動力則決定這個新情勢能否實現。事實證明，普丁的想像力無窮，決斷迅速，行動力驚人，凶狠無下限，放在動物界的話，可稱得上是一級凶獸了。2014年烏克蘭政變，他馬上占領克里米亞半島，歐美根本沒想像到這種事。現在派出10萬大軍，入侵烏克蘭的姿態愈來愈像真的，同樣也是歐美想像不到的。

普丁敢打破現狀去改變世界，包括併吞克里米亞和支援烏東分離，以及現在作勢要攻打烏克蘭。這幾天還把大批俄軍和軍事裝備運往白俄羅斯，和白俄舉行聯合軍事演習，這不只是在秀肌肉，更可以是直接包抄烏克蘭的軍事準備。烏克蘭北邊是白俄羅斯，烏東地區親俄鬧分裂，南邊是克里米亞，俄軍從哪邊過來都行，烏克蘭簡直是被普丁咬在嘴巴裡了。

為了烏克蘭危機，美俄進行了一連串的協商，但都沒有成果，因為俄羅斯開出條件要北約保證不納入烏克蘭，並撤走靠近俄國邊境的飛彈。實質上來說，就是要西方承認烏克蘭屬於俄羅斯的勢力範圍。但西方如果出賣烏克蘭，無論在道德、顏面或盟友信任上都會是一大重挫。

美國不敢和俄羅斯開戰，遑論軍力更弱、離俄國更近的歐洲。比狠，西方已經輸普丁了。英國說要提供反裝甲武器，並派人員協助訓練；加拿大已派特種兵去烏克蘭，一為嚇阻，二是必要時協助外交人員撤出。美國提供軍援，但不會派部隊，因為才剛灰頭土臉滾出阿富汗，無論官民都不想再陷入遠方他國的戰爭，何況俄國還擁有足以毀天滅地的核武。

在普丁這頭凶獸前，西方真是宛如紙老虎。美國總統拜登更妙了，他直言普丁一定會對烏克蘭有所行動，威脅說要給予最嚴厲的經濟制裁，「懲罰的等級要看俄國的侵略規模，小型的入侵是一回事，但只要深入進犯烏克蘭，對俄羅斯將會是一場災難。」俄軍還沒行動，拜登就為「小型入侵」開脫了，到底是要入侵多少才不算小？又沒有要派兵參戰，只是實施經濟制裁，都還這麼自我克制，聽在烏克蘭耳裡是何感受？

這次危機起於普丁要阻止烏克蘭進一步倒向西方，免得美國飛彈部署到家門口，還要逼美國承認烏克蘭為俄羅斯的禁臠。普丁出兵是為了達到全部或部分的目的，不是為了白忙一場，所以美國必須拿東西出來交易才能化解危機。普丁厲害的地方在於他憑空製造了一個危機，局面完全由他掌控，美歐落入被動，而且因為不敢開戰而缺乏抗衡籌碼。最後無論是何結局，普丁都不會有什麼損失，差別只在贏得多少獲利；至於美國，就是輸多少的問題了。

1962年古巴危機，蘇聯最後取消部署飛彈，是因為美國同意撤走在義大利和土耳其的飛彈，只是當時雙方約定保密，顧全了美國顏面。日前美、俄官員在日內瓦談判時，俄國外交高官說要把核武部署到離美國海岸不遠處，這是拿古巴危機來作威脅了。烏克蘭是一個普丁挑戰美國霸權的引子，面臨步步進逼的，不只是烏克蘭。