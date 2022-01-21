若將國際關係的抗衡與扈從理論，應用到現實中的國民黨、民進黨兩黨，是再適合也不過。

自去年四大公投民進黨「完封」，到今年初中二選區補選及萬華林昶佐罷免案的「勝投」，國民黨一敗再敗，不知何去何從，蔡英文卻緊緊掌控黨政軍特，獨霸台灣政治版圖。一旦今年底「九合一」地方選舉民進黨再大勝，台灣將再無制衡勢力，只剩新威權。

就拿華視總經理莊豐嘉請辭事件來看，若非民進黨立院黨團總召柯建銘「施捨」出手，憑國民黨爆料豈可能有人下台？但坦白說，柯建銘指媒體變武器恐嚇國民黨已「超過紅線」，那我們不禁要問，前年底是誰摘了中天電視台的牌，動用國家機器對付媒體，難道就不是越過紅線？

扈從的最大特色是放棄抗衡，只能靠獨大政黨的自省，這將失去正常民主國家最寶貴的政黨輪替。柯建銘一怒，莊豐嘉才下台，非因國民黨有能耐制衡。

不只國民黨失去抗衡能量，過去曾為農權、婦權、環保等不公義現象賣力的社運人士紛紛噤聲，簡單一句話，不是被收買，就是在仰望威權，已徹底被馴服。

這也是當年的民主運動鬥士，如施明德、呂秀蓮、林濁水等人最憂心的問題。2015年施明德就預言，小英一旦當選總統全面執政，等於一黨獨大，「讓人感覺毛骨悚然」。

為新聞自由挺中天新聞台換照的呂秀蓮說，她就是不忍心看到自己奉獻青春、健康扶植出來的政黨，重蹈她年輕時代所反對的事，她要忠於自己的信念。

年底九合一大選，挾公投及補選勝選餘威的蔡英文，聲勢如日中天，但小英不顧民主國家常態，掌控黨內縣市長提名權，更引起林濁水的憂慮。這些事都證明，面對新威權，扈從只會斷送台灣民主。