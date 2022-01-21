去年秋天，對岸以病蟲害為由，突然暫停進口台灣的鳳梨和釋迦，讓以大陸為主要市場的這些水果陷入困境。目前正是鳳梨和釋迦的生產旺季，產銷之間的缺口約為37萬箱、2200公噸，市價約2億元。日前傳出政府要求各部會國營事業主動認購，引發員工反彈，甚至以「史上最誇張農產品採購案」稱之。

經媒體報導後，部分國營事業回應表示，此項採購是利用福委會經費採購，幫助國家和農民進行內銷。發出公文的農委會農糧署署長胡忠一先是表示：「從來沒有任何一紙公文要求國營事業購買」，但接著卻說：「農糧署在1月6日有發文給全台灣民營企業、公營企業，是用謙卑、懇求的心態來拜託這些公司行號等台灣大企業…」農委會主委陳吉仲也說，各國營事業及民間企業願意訂購…讓產地價格逐漸穩定上升，是「讓農民好過年。」

姑且不論福委會的錢屬於員工自己，公司根本無權要求其作出特定消費的選擇；媒體更早已掌握到，經濟部所屬的台電、中油、台糖、中鋼等已經「被分配」了3萬箱，財政部所屬公股金融機構至少要採購2萬箱，顯然農委會的說詞和事實是有所出入的－所謂「採購」其實就是「被採購」。有哪一家公營事業或公股金融機構，甚至經常需要政府協助的龍頭型民間企業，在收到公文和其他未見諸文件的暗示之下，敢不立刻配合、「主動」採購被分配的數量？

這其實就是綠營和藍營執政的差異。藍營執政下的政府，頂多是由政府或立委出面、號召大家採購支持，至於國營事業是否真的會採購或採購多少，都由事業單位自行決定；但在綠營執政之下，就會進一步發出公文、分配配額，表面上沒有強迫，但要求的配額資訊一定會傳達到位。而鑒於綠營執政下的「政治經驗」，大概也沒什麼國營事業、公股銀行、龍頭民營企業敢「捅馬蜂窩」，除非負責人不想幹了。這就是綠營執政的「效能」會顯著超越藍營的關鍵之處。

這種「採購」，當然會讓被採購水果的市面價格逐漸上升，讓生產這些水果的果農「過好年」。但別忘了，消費者和國營事業員工的肚子都只有一個，吃了這種水果就無法吃下別的水果，所以別的水果就會「被替代」，產生排擠消費的效果。也就是說，政府是在要別的果農「過壞年」的基礎上，才能讓鳳梨、釋迦的果農「過好年」。

另外，國營事業、公股金融機構和龍頭民間企業的員工，原來都是職場上的優勢員工，是比較有健康意識的，現在「被迫」吃下大量高甜度的釋迦、鳳梨，心中難免忐忑不安，因國人罹患糖尿病的比例正在快速提升；消費水果的自由度被壓縮之後，難道對綠色政府會有好感嗎？而如果這種事情一而再、再而三發生的話，大概一兩年下來，就會將綠營在國營事業、公股銀行和龍頭民間企業的選票全給趕走了，不是嗎？划得來嗎？這不是施政無能，找別人受罪嗎？

民主政治的可貴，就在於人民有選擇的自由。今天在綠色政權施政之下，選擇的自由度已受到壓縮，大家真的認為綠色政府不需付出代價？（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）