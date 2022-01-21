21日本土新冠確診個案23例，是今年以來單日最多例，台灣的疫情警報再起，人心也開始浮動。

因為傳染病不但是人畜共通，而且不分國界。只要一地出現傳染病，2周內就會擴展到全世界。如果能夠得到發生地的預警通知，立即警戒絕對能延緩傳染病的擴散，為自己獲取更多的動員應變時間。所以在傳染病的信息即時共享上必需摒除任何政治或宗教的藩籬，能達到即使是敵對陣營，都能獲得對方第一手的傳染病信息。

兩岸就是因為雙方都有這樣的需求，在2010年第六次「陳江會談」中就簽署了《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》。在傳染病防治方面由於牽涉的面向很多，大多又屬公權力，在兩岸治權尚未完全認證的情況下，任務就交由半官方、由SARS捐款成立的「歐巴尼基金會」負責執行。

歐巴尼基金會確實也做了很多努力，不論中央及地方的衛生單位每年都執行最少一次的交流，由交流中達到熱線暢通及防疫人員互信的目的。但在台灣政治轉綠後，歐巴尼基金會的兩岸防疫交流就告終止，接手這項任務的是純民間的「中華民國防疫學會」。由於沒有政府的資金奧援，學會經營困難，但兩岸交流的任務並未荒廢。利用既存的人脈，擴展新的人脈，也能在沒有經費挹注的情況下協助對岸建立很多典章制度。

這次新冠疫情首發現於中國大陸，大陸的應變速度之快，幅度之大，抓點之精準充分顯示絕非吳下阿蒙，是一支訓練有素的隊伍。這些成就絕非一蹴可幾，長期累積的兩岸防疫交流量能絕對占有份量。就在疫情之初，中華民國防疫學會就將台灣在防治SARS時的整套醫院防控經驗轉交對岸「中華預防醫學會」，也迅速獲得轉發到所有醫院共同執行。

人員培訓也是兩岸防疫交流的重要使命，中華民國防疫學會協助大陸防疫人員定點培訓也做了很多，最少已培訓了約700人，雖是杯水車薪，但思路絕對會因為種子教官的發芽而擴散，但沒想到的是，短短的4～5年就讓大陸整個思路做了革命性的改變，而成就了這次新冠的防疫成果。

大陸在這波疫情中也能充分履行兩岸防疫交流的使命，在第一時間就將人傳人的證據及手中有的病歷資料，經由中華民國防疫學會傳遞給防疫單位知曉，而且早於官派武漢人員回台報告之前。台灣當初會以霹靂手段對兩岸航班登機臨檢，就是因為受到大陸傳來的信息啟發，當然也間接地造就了台灣早期的防疫成績，保障了台灣在疫情早期的經濟發展。

兩岸的防疫交流是對大家都有利的，由新冠的例子就可見一斑，也沒有因為台灣亂搞的「抗中保台」而停止。只不過走的是民間交流的路，由於民間在大陸防疫機構內扎根很深，又因為沒有牽涉國家機密，才能夠在政治如此困難的情況下，還能達成護衛兩岸人民健康的任務。

但是我們多麼希望，政府在「抗中保台」的大帽子下，也不能凡事都對抗，很多抗中的作法其實保不了台，甚至會「抗中害台」的勾當必須要先去除，才能讓台灣獲得最大利益。明擺的例子就是ECFA，政府最少該做到悶不吭聲就對了。

這兩年來，大陸積極的防疫作為展現了令人刮目相看的績效，兩岸要恢復交流可以從防疫方面先著手，除了民間的醫療團體外，也應恢復公衛部門的官方互動，落實《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》的合作精神，保障更多兩岸人民的生命安全。（作者為中華民國防疫學會理事長）