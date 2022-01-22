最傳奇而知名的是楊惠敏。她一生敢做敢當，愛好冒險犯難，彷彿不往險處一決死生，便有負自己氣概一般，只要可以報國的事，她都可以朝著艱險前進。

楊惠敏獻完國旗，被謝團長硬逼著離開而跳下蘇州河後，安全抵達公共租界。四行倉庫撤退後，她也跟著進入國際俘虜營，替已經解除武裝的傷兵戰士服務。

然而，消息很快傳來，日軍痛恨那個暗夜獻旗的女童軍。那整個情節，實在太戲劇性了，在路透社圖文並茂的報導後，感動了全世界，達到非常好的國際宣傳效果。日本人恨得懸賞一萬銀元抓拿她，傳聞準備要將她活埋。

英軍司令得到情報，力勸楊惠敏趕快離開上海。當時上海已被日本占領，黃埔江上滿是日本巡邏的軍艦，一般船舶隨時接受檢查，楊惠敏若在船上一定會被查出來。1938年1月1日，義氣而崇敬英雄的英國司令基於對楊惠敏的愛惜，派遣一艘遊艇，掛著英國旗，再派兩名英國士兵和一個萬國商團的成員陪同，單獨護送她離開上海，一路保護她。3天後，船終於平安抵達金華。這是日本尚未占領的地方。自此，楊惠敏脫離日本魔掌，但也單獨面對所有艱難，跟著無數的難民，開始踏上流亡之路。

楊惠敏從金華走到永康，一路目睹難民在飢寒交迫的寒冬裡，互相扶持而行。頭頂上是隨時來轟炸掃射的日本飛機，沿路是死傷貧病的軍民。童子軍出身的她看到傷兵就認為應當去照顧。然而到處是傷兵，公路上、車站裡、鄉道邊，根本多到連軍隊自己都照顧不過來，更不必說流亡中的小女子。然而她是一個生性熱腸的人，看到傷兵受傷又飢餓哀嚎，忍不住用童子軍野外求生的方法燒開水給他們喝，又自掏腰包，花了6個銀元去買一大袋饅頭，分給傷兵充飢。然而這也是杯水車薪，整個中國就是大流亡，幾千萬人同時在道途上，誰有能力餵養他們？又有誰能保護誰呢？

讓楊惠敏感動的是，年輕的學生、農民、工人會主動來照顧人，即使忍飢挨餓，也一路帶著大家唱著抗戰歌曲，鼓舞士氣。

像一條條黃色、混濁、蕪雜、悲苦，卻又充滿求生意志的大河，以渾厚的大合唱，緩緩向大後方流去。

到達南昌之後，她住進一家小旅館，卻不料半夜有人來查房，看見她穿著軍服，就認定她是逃兵。等到她寫出自己的名字，拿出童子軍的證件，他們立刻訝然道：「啊，原來你就是上海四行倉庫給八百孤軍獻旗的那一位女童軍！為什麼不早說？」而此時上海童軍團也已經到達南昌，楊惠敏隨即歸了隊。為難民和傷兵服務。

上圖：松滬會戰中的四行倉庫。下圖：淞滬抗戰重要遺址四行倉庫恢復原貌正式對外開放。四行倉庫建於1931年，位於上海閘北區南部、蘇州河北岸、西藏路橋西北角，是一座鋼筋混凝土結構的六層大廈，因是舊上海金城、中南、大陸、鹽業四間銀行共同出資建設的倉庫而得名。1937年8月13日，日本侵略軍進攻上海，中國軍隊在此與日軍展開了長達3個月的淞滬會戰。四行倉庫保衛戰發生於1937年10月26日至11月1日，奉命據守負責掩護主力部隊撤退的中國守軍第88師下屬某團中校團副謝晉元帶領第1營的八百壯士，在四行倉庫奮勇殺敵，打退日軍10多次瘋狂進攻，擊斃日軍200餘名。（圖文：新華社）

上海「四行倉庫」抗戰紀念館。該棟建築為原址重建，唯保留舊有建築西牆，牆上可見清晰的彈孔與炮孔，見證歷史。（中央社）

1938年，楊惠敏到達漢口，接受三八婦女節表揚，同時受到各方政要的接見。包括了蔣夫人宋美齡、汪精衛、孔祥熙、湯恩伯、熊式輝等。她逐漸成為一個抗日的代表性人物，受到各界矚目。

1938年7月，她獲選參赴美國參加8月在紐約舉辦的「第二屆世界青年和平大會」，同行者有後來的駐美大使周書楷、後來的立法委員林棟、徐君佩、漆中權等，當時他們都是國家正在培養的青年外交人才。楊惠敏可以感受到，他們都是世家子弟，外文訓練良好，只有她還是一個初出茅廬的高中生，什麼都不懂，像個土包子，她的幾件正式旗袍還是當年婦女運動領袖沈慧蓮給她置辦的。

然而由於路透社、BBC對獻旗事件的報導，她卻是代表團裡最為世界所知的人，因此被推派為代表上台致詞。她訴說日本對中國的侵略，在戰地所見老百姓轟炸死傷、流離失所的慘狀，說到激動處，把一雙破破的鞋子脫下來，拿在手上說：「這一雙鞋，曾跟隨著我走過中國的戰地，皮鞋上沾滿中國人的血，同時也有日本人的血。中國人的血是為抗戰而流的，我們永遠不會停止抵抗，為保衛我們的國土和人民的生存權利而寧可血流成河。…」

1938年楊惠敏參加羅斯福款待世界青年和平大會。（圖：楊渡提供）

她的演講激情感人，贏得歡呼雷動，掌聲歷數分鐘而不息。會議閉幕典禮時，羅斯福總統偕夫人蒞臨致詞，隨後並接見了楊惠敏。隔日，美國各大報都刊載了這一則消息。楊惠敏也成了新聞人物。

美國行程之後，她開始前往歐洲旅行，行程中除了受到華僑接待，發表演說之外，有機會也會拜會當地政治領袖。最著名的當然是德國的希特勒。那時希特勒尚未侵略波蘭，仍是英姿煥發、深受德國青年擁戴的領袖。他神采奕奕、熱情的接待了楊惠敏，對她勉勵說：「你很英勇，也很年輕，希望妳好好努力，為了妳的國家。」這簡短的談話，深深烙印在她的心底。接著，她訪問埃及、印度，並獲得甘地的接見。可以說，她的行程增加了世界對中國抗戰的了解，也建立了她自己的世界觀。

回到重慶之後，她去向宋美齡報告，也受到戴笠的召見。宋美齡還特別安排她去中央大學當旁聽生。後來她覺得應該有正式學位才好，便考取了中央技藝專科學校。讀不到一年，幸運之神再度來叩門。美國一位華僑李國欽來信說，已經為她申請了美國哥倫比亞大學的獎學金，只要她進去就讀就行了。

問題是，一個流亡青年怎麼會有旅費呢？她痛苦萬分的發愁了一星期，最後迫不得已，決定去找當時財政部長孔祥熙試一試運氣。想不到孔祥熙一番慰勉後，贈送給她一張3000美元的支票。這在當時是很大的數目，足以讓她好好去上完大學。

楊惠敏高高興興的踏上旅程。先坐車到香港，再等候船期赴美。想不到，命運的轉捩點在此時發生……

（作者為資深媒體人）

【未完待續】