2014年4月15日，某大陸二歲男童香港街中尿急難控，其父母唯任由當街解決。事經某香港記者以相機錄下。母親慮遭散播，欲強取相機記憶卡。一香港婦人將其推開，指其搶劫，報警處理。影片旋在港台網上瘋傳，狠批大陸族群文明素質低劣。後者則強烈反彈，疾言以對。

我乃憶起另則故事。1974年，朋友留美，次年其妻攜一歲及二歲幼女飛洛城團聚。機先抵夏威夷辦入境查驗，後續飛洛城。夏威夷下機前，二幼女均無尿意。豈一入航廈，一歲幼女登時尿急，就地崩泄，號啕大哭，其妻不知所措。一女工見狀，手持潔具前來，先柔聲安慰母女，繼即清理地上尿液。事畢，微笑離去。現場無人拍照，亦無惡言相向者。

相較頭則故事，次則小且平淡，然深含人文主義精神——同情、愛與包容，即「哀矜勿喜」、「民胞物與」、「厚德載物」。事發當時，美已是發達經濟體，港台則尚處發展階段，一如後者今之於大陸。然美之普羅大眾對來自發展中經濟體之人，卻懷抱人文主義精神，實堪吾人借鑒。

文明素質含形而上與形而下二者。前者如同情、愛與包容。後者如法律與習俗。首則故事顯示，吾人徒責來自後發經濟體的童子及其父母違反發達經濟體的法律與習俗，卻無視本身對待幼童及其父母尚缺形而上的文明素質。是以吾人自詡文明素質高人一等，恐係五十步笑百步。吾人若能以禮善待後發經濟體之人，並擇其善者推崇之，其不善者善導之，當可收「春風化雨，潤物無聲」之效，彼此的怨懟與衝突亦當能化解於無形，而结出和諧世界之果。

菜根谭有云：「攻人之恶，毋过严，要思其堪受。」愿两岸三地同胞以此互勉。（趙福粦/台灣退休律師）

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