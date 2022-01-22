有好幾位已經工作了的學姐每個禮拜準時來旁聽老師的課，研究所的課一站就是三小時，晚上也還要再帶一班，學姐們知道老師辛苦、甚至忙起來沒空買便當，便給老師帶好多乾糧，每次都擺成滿滿一片。

雖然一開始是學姐們帶頭，後來大家也開始加入「養胖老師」的行列，桌子上的食物愈發五花八門，甚至還出現了補腦大醒湯「白X氏」……

老師也很幽默，開玩笑說這是大家給他拜拜上供的祭品，引得哄堂大笑。

看著同學們一周比一周「孝親尊師」，老師又拿此事開玩笑了：「阿今天是七月十五吧？供品這麼多喔？」

想了一下，這番自我詛咒有點過頭，便改口道，「啊我看今天還是十六好了啦，因為十六的話，做生意的人也是要拜土地公啦。」

而這三位學姐，知道我跟班上另外一位學長是陸生，特別關照我們，每次帶了零食，都會多給我們兩個一些，希望給我們這倆異鄉小孩多一點溫暖。

學姐們已經工作了，經濟條件比較好，會搜羅最近最夯最好吃的小點心，帶來給大家吃，例如曲奇、葡撻、杏仁薄片、鳳梨酥……（廖小花/世新大學陸生）

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