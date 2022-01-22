新冠肺炎的變異病毒株Omicron，從去年底以來，橫掃全球，世人聞之色變。由於在疫情防治策略和逐步恢復經濟活動之間，各國政府想要兼籌並顧的期盼，已經為之破滅。影響所及，不只是歐美國家、日本、南韓等各國政府「與病毒共存」，面臨遍地烽火的疫情。而中國大陸的西安和天津，也進行「封城式」的清零作為。疫情之下，沒有人能夠置身事外。

從去年11月底的感恩節以來，歐美各國政府的疫情管制措施鬆緊不一，新年過後，一波波的疫情，使得街頭抗爭和警民衝突，不斷的發生。事實上，更積極的疫情管控措施，還是美國聯邦政府的「疫苗施打強制令」，及其所涉及憲政等級的政治爭議。拜登總統在去年9月「超前部署」規定，100人以上的企業員工，必須施打疫苗，並定期接受篩檢。繼參議院在去年12月推翻之後，今年1月更進一步被聯邦最高法院否決該項禁制令，但是，接受聯邦政府補助的機構，醫護人員還是必須要接種疫苗。拜登總統因而於1月下旬，另外啟動全面提供免費的居家快篩試劑之計畫，是否為時已晚，已經成為政治問題。

與歐美國家不同的是，中國大陸一以貫之的防疫策略。只要發現確診的病例，就進行全面性「應做盡做」的核酸檢測。從「清零」到所謂的「動態清零」，去年12月迄今的西安和天津，兩個上千萬、合計將近3,000萬人口的超級都會城市，運用原始、專業的普篩，嚴格管制居家小區的住民進出，確保生活物資的供應無虞。簡言之，其所耗費的人力、物力，並非一般國家或甚至歐美各國政府有能力做到。

如此強制的防疫作為，是否違反人民的自由意志，固然是一個重要的爭論焦點。「居家禁制令」，去年在歐美國家，於疫情的不同發展階段，曾經普遍的被採納。然而，歐美國家應對緊急狀態的特殊措施，最多不超過三個月，而且是在部分民眾無法接受、過程爭議不斷的情況下，所以並沒有真正做到貫徹執行。而其結果就是疫情隨著病毒的變異，而起起伏伏，時好時壞。最不幸的是，這一切都因為Omicron變異病毒株的迅速傳播，在過去兩個月，如同海嘯般的侵入全球的各個角落。

正因為如此，中國大陸於是針對入境的外國航班，採取不准班機降落的機制，希望阻絕Omicron跨國侵襲的政策思維，明確清晰。面對農曆年後的北京冬季奧運，兩個月來，疫情的內憂外患，「對外，積極防禦；對內，堅壁清野」，無疑是春天到臨之前、不會改變的抗疫主軸。

防疫策略的訂定，必須基於疫情發展的階段和政府執行的能力。中國大陸和歐美國家面對Omicron的挑戰，「動態清零」和「與病毒共存」的防疫策略，南轅北轍；成效如何，尚在未定之天。具有中國特色的社會主義之國家體制，「動態清零」的所做所為，是「為所能為」；歐美國家採取「與病毒共存」的防疫策略，希望民生經濟能夠逐漸復甦，最大的挑戰則是「我的身體，我的選擇」（My Body, My Choice），歐美人士的公民自主意識。

過去兩年的疫情，每每都被認為「可能流感化」的觀點，Omicron「類似流感」、無症狀或症狀輕微、甚至可以居家「自我療癒」，就可以康復，似乎讓人看到隧道盡頭的一線曙光。然而，即便如此，一般民眾心中仍有多重質疑，例如，這一波傳播極其迅速的疫情，重症住院或病故的人，是因為沒有完整接種疫苗嗎？康復後，會不會留下後遺症？這些疑問尚待日後的研究和分析。

「與病毒共存 vs.動態清零」，當前兩條抗疫的路線，是基於各自的政策目標，並沒有是非對錯。歐美國家「與病毒共存」重視經濟的邏輯，民眾不一定會因為確診而病死，但卻可能因為百業蕭條而餓死；而且，社會上不願意接種的民眾，並不在少數，這是應該優先解決、但卻無法克服的問題。「動態清零」則是「完全清零」滾動式檢討的新作為，重視政治的邏輯，「長痛不如短痛」；然而，除了政府有能力落實抗疫措施，中國大陸具備的優勢是，能夠自行研發和製造疫苗，具有相當完整的工業製造體系，而且內需市場夠大，具有長期抗疫的主客觀條件。

在北京冬奧結束之前，「與病毒共存 vs.動態清零」仍然是呈現在世人面前，兩種不同的抗疫型態。沒有優劣之分，只有程度之別。人類對抗百年一遇的病毒，哪一種策略比較成功，最後的結果，仍有待時間的檢驗。