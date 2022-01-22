緊隨著10個月後的縣市長「九合一」大選腳步，中央政府也持續砸錢，大推「生生有平板、班班有冷氣」政策。目前粗估，光是「班班有冷氣」的2.6億度耗電量，全年的電費即需編列8億3600萬元預算，以及5000萬元的設備維護費。

此外，也還有例如高雄市某國小，全校雖僅有52名學生，但因蔡政府的「班班有冷氣」政策，全校31間教室（含圖書室），竟共獲得核定新裝77台冷氣，連同原有之已安裝冷氣，總計共有80餘台，遠遠超過全校師生總數。

暫且不論學校是否確有能力，依行政院的「自給自足」方針，透過太陽能光電設施裝置，在校園裡為冷氣「種電」！但光是從資料上來看，全台的3400所各級學校，得趕在2月的新學期開學前，完成18萬台冷氣的安裝，以及學童在密閉教室裡，每吹冷氣約10分鐘，就會使二氧化碳超過逾1000PPM，這個「班班有冷氣」，究竟會是愛還是害？

再想想，下課10分鐘，孩子們的奔跑出汗，以及體育課後，孩子們的渾身大汗，冷氣教室所可能帶給孩子們的傷風透心涼，以及流行感冒等，接力在密閉教室裡輪流循環傳播，難道，蔡政府希望台灣的孩子，暴露在更多充斥塵蟎、病菌（毒）與過敏源的環境裡？

至於電力供應，鴻海集團創辦人郭台銘，曾因核四公投未過，提醒今年起的台灣會缺電，孰料，上月27日，鴻海的土城頂埔廠就出現跳電情形。另中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源，也依「台灣能源安全指標」的數據公開警示：其實去年的電力就已嚴重吃緊，因此，今年台灣限電的可能性很大，甚且，「幾乎沒辦法避免」！如此，「班班有冷氣」的2.6億度耗電來源，難不成，又是要師生家長們一起用「愛」來發？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※