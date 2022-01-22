因為之前嗆國民黨立院黨團、得罪執政黨柯總召的的華視總經理莊豐嘉，終於在公廣集團董會決議下卸下總座一職。即便莊豐嘉舊曆年前夕倉皇離職，但整個過程似乎看不出莊總經理是自願離職，顯然莊的後台有一定實力。

莊豐嘉之所以能當上華視總經理一職，背後有勢力力挺，無論華視是虧損嚴重，還是讓NCC青睞取代中天52台，以及後來即便向國民黨立院黨團嗆聲，都不會是莊離職的理由，華視新聞檢討竹竹倂讓上峰惱火，恐怕才是莊失去總經理職位的關鍵。

鏡電視日前獲NCC同意申設新聞台，未來鏡電視強勢進駐新聞頻道，為了感恩與邀功，鞠躬盡瘁替民進黨服務，應該是可以預見。民進黨未來可能會用鏡電視取代積弱不振的華視，讓鏡電視成為有線電視頻道中綠到出汁的綠媒第一先鋒電視新聞台。

與此同時，如同民眾黨立委蔡壁如所說，民進黨在野時主張黨政軍退出媒體，如今民進黨正全面性的用「置入行銷」操控媒體，不論是電視或報紙還是網路，到處都有政府單位的廣告，從中央到地方，比比皆是。

在在證明在台灣，奢求蔡英文與民進黨讓新聞與媒體公正報導，難了！

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