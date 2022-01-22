近日，台灣資深藝人方芳在大陸媒體的一番談話成為民進黨與台獨分子猛烈攻擊的熱門題材。如果，此事讓南韓總統文在寅聽到了，很可能會變成一則國際大笑話。

方芳講的論調與文在寅一上台就主張的「兩韓和平統一進程」不謀而合。一是盡快結束70餘年來的兩韓分裂分治悲劇，不能持續靠美國的保護；二是韓民族是一家人，家人事由家人自己解決，並且讓子孫下一代知曉我們父母上一代為他們留下什麼。

文在寅馬不停蹄，既使是總統任期只剩數個月，還東奔西跑努力向國際推銷兩韓統一的必要性。近日，文在寅出訪中東3國，一方面請求這些國家支持朝鮮半島的和平，不要再來第2個韓戰，另一方面協助三星等企業與中東國家企業簽署技術與合作備忘錄。

邁入虎年以來，北韓連續發射4顆飛彈，總算敲醒美國總統拜登，也讓文在寅的努力沒有白費。據南韓外交部長鄭義溶指出：針對簽署《終戰宣言》草案，原則上美韓已達成協議，現在只等北韓領導人金正恩點頭。鄭義溶進一步透露，最近，南韓與北韓高層間已有數次接觸和密談。

北韓配合拜登上任1周年紀念日，恐嚇美國稱「將擇期重啟核試與發射洲際飛彈」，強烈暗示係針對美國而來。1年多來，金正恩等待拜登解除經濟制裁的善意回應，卻落空又失望，逼迫金正恩重操「舊業」，又回到2017年朝鮮半島的危機氛圍。在中美、俄美關係齟齬時刻，金正恩趁虛而入。

其實，美國與北韓也有水面下的直接和間接溝通。拜登已承認在新加坡舉行的「川金會」4項協定，因此，在此基礎上繼續順水推舟，應該無太大問題。例如，拜登先去1封親筆函寒暄及主動提供北韓疫苗和口罩等，釋出人道援助善意，給金正恩一點面子。

在南韓近代史上，除了第1任總統李承晚的「北進政策」之外，無論是軍人或文人出身歷屆總統都重視兩韓和平統一政策。其中，文在寅的《板門店宣言》、《平壤宣言》非常突出，因此，可以目睹文在寅投入最後衝刺，讓2次「文金會」能開花結果，俾便文在寅為韓民族祖先留名，並為子孫萬代「創造」統一的韓國。

兩韓關係時晴時陰，難以捉摸。但可以肯定的是總統對國家分裂分治現實處境的認知與對和平統一的強烈意志，可謂文在寅以上都具備的總統，未來南韓教科書上定有他的地位記錄。

兩韓雖然「兄弟吵架」，但至今沒有一方提出「獨立」。可是，兩岸關係就不同，除了統一之外，還有獨立蠢蠢欲動。過去，國民黨喊出的「三民主義統一中國」已消聲匿跡。現在，蔡英文政府卻變成「不中不台」的國際孤兒。還有什麼臉批評方芳呢？

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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