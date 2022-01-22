華視總經理莊豐嘉在立院一席「暴衝言論」，同時引發藍綠兩黨大黨鞭不滿，原本在公視董事會上莊豐嘉還信誓旦旦說不會主動辭任，沒想到峰迴路轉，最後是莊豐嘉閃辭告終。雖然爭議暫時落幕，但這次的事件卻完全凸顯了民進黨執政下的媒體亂象，即「政治介入媒體」、「媒體干預政治」。

猶記得早在國民黨執政時代，民進黨及多個民間團體大力主張黨、政、軍應該退出媒體及校園，自2003年後陸續完成相關立法，自此結束了國民黨壟斷媒體經營的時代。歷經扁、馬兩次政黨輪替，政府都沒過度介入媒體，卻沒想到自民進黨蔡英文再度重返執政，又是另類的黨政介入媒體！

民進黨心知媒體宣傳是現代民主政治宣傳的重中之重，自其上台之後，用盡一切行政、立法手段箝制媒體言論。其中最具爭議的當屬中天撤照案，在中天撤照後，電子媒體幾乎已進入大一統時代！

莊豐嘉此次的暴衝言論，只是再度凸顯民進黨統治下的政治、媒體矛盾！若說政治不應介入媒體，為何中天換照無法順利通過？為何公視董事直言「老柯都開口了，難道莊豐嘉還留得住？」為何NCC對某些電視台的違法檢舉案總是輕輕放下？

又換個角度來說，如果媒體不應干預政治，為何某些電視台總是一天到晚修理在野陣營？為何在先前台中二選區立委補選時配合綠營對顏家瘋狂抄家追殺？

蔡政府已經透過各種手段箝制媒體，造成台灣現今媒體與黨政不分，莊豐嘉案只不過是凸顯現實，其竟還大言不慚說「政治不該介入媒體」，只希望民眾能早點認清台灣已是言論一言堂的現實，莫再被民進黨美言蒙蔽、欺騙事實！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※