蔡英文總統在經國七海文化園區開幕時表示，「我認為，每一位總統的歷史定位都應該由人民來決定」，但對照對照蔡總統領導的民進黨已經開始醞釀將中正紀堂老蔣遺物及銅像一舉剷除，促轉會與李永得部長羅列諸多罪證都要鬥倒老蔣，對於兩蔣在台灣的豐功偉業避而不談，還從中小學教科書完全刪除，蔡英文的講話是否自打嘴巴？

還有，除了保留軍中的蔣介石銅像外，所有各公家機關與學校的銅像或移往桃園大溪園區，或扔在各單位儲藏室，請問蔡總統有考慮過老蔣追隨者的感受?如果不是蔡總統與民進黨的默許與縱容，兩蔣的地位是這樣由少數否定老蔣的獨派人士決定，并加以羞辱？

至於蔡總統所說的「團結台灣、化解分歧」，對照稍早四項公投與選罷兩案，蔡英文與民進黨們把不支持他們的選民以及國民黨視為寇讎，窮追猛打，自己帶頭搞族群對立，請問如何團結台灣？豈不是又自我打臉？

既不敢正面公開肯定兩蔣對台灣的貢獻，又不願意檢討這幾年民進黨「倒行逆施」的表現讓台灣民主退步，蔡總統出席經國七海文化園區開幕式的講話內容，真是把自己的臉給打腫了。

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