有「中國物理學之父」尊稱的吳大猷先生於1967年接受錢思亮邀請回台灣獲蔣中正任命，擔任科學發展指導委員會主任委員，於1984年獲蔣經國任命，擔任中央研究院院長，是學術界的泰斗。這位廣東籍的科學界大老，曾經在西南聯大時期，慧眼發掘楊振寧、李政道等科學精英致力栽培，因而讓楊、李獲得諾貝爾物理學獎。同樣的，早在八十年代的台灣，當朱高正出道沒多久時，台灣很多人都對這位立法委員沒有好評，認為他只是一個流氓政客而已，但吳大猷卻獨具慧眼，很早就發現朱高正的不一樣， 因為吳從朱在立法院的發言就看到他的特色，諮詢很有深度，對議案做了不少功課，不是信口開河之輩。

由於師長輩的因緣，有一陣子我常往吳大猷廣博大樓家裡拜訪，自此我們結下真摯的父女情緣，他把我當成女兒，他知道我常往返香港台灣兩地，就叫我買些他小時候最喜歡吃的梅薑等廣東零食給他，已慰他的廣東舌尖鄉愁，我也曾在啟德機場餐廳上飛機前，買了一盒新出爐的脆皮燒乳豬，兩個小時以後就放在他的餐桌上。

我也聆聽他娓娓道來他對朱高正的看法。 記得是1987年，吳大猷就告訴我，他很欣賞朱委員，我驚訝的問，朱高正不是個流氓嗎？ 他在立法院打架，對老立法委員不尊重，又提倡台語問政！吳院長卻說，朱高正是一個用功的立法委員，整個立法院只有他問政最有深度；我們欣賞他的聰明才智，但不一定要欣賞他的處事作風。簡單地說，我是經吳大猷院長肯定了朱高正，我才開始慢慢從認識到了解朱高正。

朱高正也曾經與吳大猷有交往，去過廣博大樓拜訪。曾有人問我，朱高正在政治上是否搖擺不定？是否是牆頭草？我認為，這是對他不了解的一種表面看法，或者又可說是他不善於經營自己的形象。我們大部分人恨他的原因，大致上來說，是他改變了立法院，創立了民進黨，之後又與中國大陸走得很近；國民黨執政時，國民黨人恨他，民進黨執政時國民黨人還是恨他，當他跟共產黨走得近時，民進黨人恨他。朱高正的一生遊走諸多政黨：國民黨、民進黨、中華社會民主黨、新黨、共產黨。

我認為朱高正也是帶著歷史任務來到世間的，根據他的小兒子朱尚志告訴我：「爸爸去逝後，爸爸的好友，澎湖商人翁啓鏡在睡夢中聽到開門的聲音，看見一片金光，朱高正出現了，對著他相視一笑就不見了！這一天剛好是爸爸去逝後的三七。」

朱尚志同時又說：「三七的那一天，幫爸爸打齋的法師說：『我看見你的爸爸，在一片金光中被天上的神仙一連請三次給接走了！我做法事這麼久，第一次看到三七就被接走的，證明他功大於過，福澤深厚。』」也許讀者不相信這一種神仙傳說，但我相信！我們也許不欣賞朱高正的某一些為人處事作風，但都應該一致同意他是一個劃時代的人物！凡為天下蒼生蒙福祉的人，都是帶有歷史任務而來的。

朱高正（前排右二）與朋友餐敘。（作者提供）

朱高正告訴我，他自小熱愛中國國學，手捧論語大學中庸不釋卷，也因此曾被父親拿著藤條追著打，但都無法減低他對中國傳統文化的浸淫。他說，就是喜歡中國傳統文化，自己也不知道為什麼！朱高正葬禮以中國道教儀式，他的骨灰選擇安放在中國洛陽，他為兩名兒子起的名字，一是仰丘，一是尚志。這可看出朱高正生前的一顆中國心！死後的一縷中華魂。

朱高正曾說「誰想幫我定位，那都是一個錯誤！」，但我仍然想說，朱高正不屬於任何一個黨派，他屬於中國的，懷抱中華五千年文化的一個炎黃子孫，以承繼中華道統為己任！他近20年來潛心研究周易及朱熹哲學。

在12年立法委員任內，他倡議推動台灣民主化、發起閩南語問政、為教科文預算案跳上主席台、更改檢察官座位往下移與被告律師平起平坐、為農民廢水租、制定農民年金法、修改精神衛生法，讓精神病患家屬減輕負擔。

而朱高正最大的功德是發動老兵包圍國民黨中央黨部和行政院，迫使政府不得不即刻解決台灣老兵回鄉探親法案，此舉讓老兵返鄉探親的德政一解外省人多年鄉愁，也促使台海兩岸隔絕長達38年的大門重新開啟，這波瀾壯闊的台灣老兵返鄉之旅，流下多少骨肉重逢的熱淚。

朱尚志在爸爸去世前半年，從北京回台灣陪伴身側：「爸爸還說，等病好了，要我陪伴一起去環遊世界，到中美洲、南美洲甚至非洲去看看。」尚志說：「在1987年爸爸剛剛高票當選立法委員時，有一家冷氣機商想請爸爸做廣告代言人，代價是3000萬台幣，爸爸與媽媽商量後，婉拒了這個豐厚的酬金。如今朱高正去世，只留下200箱書籍，除了一層自住的房子，沒有其他恆產，可謂兩袖清風，尚志正籌備成立「朱高正國學交流協會」，這200箱書籍算是就有了歸處。

朱高正（左）與作者（中）在香港聚會。（作者提供）

朱高正還影響了一代年輕人，他的外甥楊登杰，同樣是雲林北港人，在人生成長的關鍵時刻，都受朱高正舅父的影響！在朱高正叱咤台灣政壇的時候，楊登杰正在讀國中，受舅父的影響，開始對政治法律感興趣，進台灣大學主修法律，次修哲學，也參加台大「儒社」社團，大學畢業後本來要到德國留學，聽從舅父的意思，先到大陸農村去體會老百姓生活，這說明朱高正一直心繫中原大地，關心農民、勞工；朱高正告訴外甥「知識分子不應該高傲，要去基層」，因而他選擇碩士學位在北大修，後才到德國修博士。他參與朱高正所著《易經白話例解》校對工作。楊登杰熱愛祖國，認為兩岸是分不開的，是受舅父的影響，現在北京「航空航天大學」擔任教授。可以說，楊登杰的人生軌跡完全是受了舅父朱高正的影響。

尚志處理父親身後一切大小事，還有朱高正的助理蔡蔚泰也盡心盡力幫忙，如今朱高正已經去世三個月了，我仍然在懷念這位一代奇才，朱高正在天之靈應老懷安慰吧！（作者為香港鄉議局議員、香港珠海大學亞洲研究中心兼任研究員）

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