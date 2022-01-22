促轉會又出手了，這次是點名「經國七海文化園區」這塊招牌，其「經國」二字是威權象徵，催促改名。將在5月關門的促轉會，臨去之際，依舊維持風格，把轉型正義當自助餐，只認定自己想認定的威權，其留下的歷史評價，毫無疑問就是「生雞卵無，放雞屎有」。

2018年5月成立的促轉會，其法定職責有三大任務，還原歷史真相、開放政治檔案、促進社會和解。原訂任期2年，成立迄今已延任2次，若無意外，今年5月結束。

然而，這些年促轉會卻怠忽歷史任務，只顧吃著「促轉自助餐」，戴著有色眼鏡，選擇性的還原真相、開放史料；在他們心中，同樣都是政治受難者，卻會因政治立場的不同，而有不同的接收真相待遇，因而衍生「讓陳菊看檔案，卻不准施明德看」的荒謬現象。

更甚者，促轉會針對特定人選擇性放消息，不僅讓轉型正義成為政治鬥爭的工具，經有心人的二次加工，經媒體再次選擇性揭露，更是讓歷史變成虛假的黑函。

近日，黃偉哲遭指稱曾領過線民費，事後促轉會雖出面滅火，強調報導不實，但這已嚴重汙衊黃偉哲名譽，促轉會的失序，儼然已成為政黨內的權鬥武器。

經國七海文化園區、蔣經國總統圖書館22日開幕，促轉會選在前一天，認定園區的「經國」名稱為威權象徵，違反促轉條例，要求營運方之一的北市府應予改名或以其他方式處置。原來，名字裡有「經國」就是威權，只要改名，就能去威權化，促轉會顯然是把轉型工作看得太廉價，簡化到近乎膚淺。

4年下來，促轉會究竟能替台灣留下什麼？除了助長社會撕裂、政黨對立、派系惡鬥之外，沒別的了。