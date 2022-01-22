新華社在2022年1月19日引述中共總書記習近平《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，曾經就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，進而形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。在其中，新華社特別指出有五組關鍵詞，包括國家統一、民族復興；結束政治對立、實現持久和平；寄希望於台灣人民、反對台獨；融合發展、共同市場；文化傳承、心靈契合。

就新華社對習近平所提「新時代黨解決台灣問題總體方略」的背景而言，因為是論及國家統一、民族復興；結束政治對立、實現持久和平，基本上已透露出對台政策在目標上是不脫「國家統一」、以及在實踐上仍強調「實現持久和平」，所以應仍是在追求「和平統一」的基調。

當中共官媒在年底舉行二十大之前，開始大力宣傳習近平的對台政策，加上「所述之內容」也將極大可能寫入二十大政治報告時，北京這樣的政策走向當然值得台灣重視。

早在2021年10月9日中共紀念辛亥革命110周年大會時，習近平已針對台灣問題釋放出最新信號，除了誓言一定要實現「祖國完全統一的歷史任務」外，最重要的是，習近平仍然在強調「以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益」。習並說：「我們堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，堅持一個中國原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展。」因此就作者認知而言，這些說法應是在跨入今年底中共二十大前一項不會輕易變動的對台原則。

不過在台灣學界方面，對此看法則有不同的解讀。文化大學社科院長趙建民1月20日在「兩岸關係展望研討會」曾指出，北京對台新政策有「一變三化」；其中最引人注目的是「一變」，指的是改革開放後的「和平統一」政策恐怕要改變了，而且他引用2021年共機侵入台灣航空識別區近一千次的紀錄，定論是：現在的兩岸是「準戰爭邊緣」。另外，主辦這項研討會的台北論壇董事長蘇起也表示，像「總體方略」這份重要文件，可以看出共產黨是主動解決台灣問題，所以不會跟台灣談判，也不會是台灣方案；而且「解決」是一次處理，是一槌定音。

不同看法則出自「新新聞」總主筆郭宏治，以「顧爾德」筆名在「風傳媒」一篇專欄中，就認為新華社這篇「總體方略」，就是藉詮釋這個歷史決議名義談對台政策，進而就質疑習近平對台是否不搞「武嚇」，而回到「和統」？他透過一些所謂涉台「權威專家」之口，強調習近平還是堅持用「和平統一」的方式解決台灣問題。

至於在大陸學界，對新華社這篇「總體方略」中也呈現有不同看法。大陸華師大台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷在接受中新社專訪時曾表示，台灣今年「九合一」選舉如果使民進黨「一黨獨大」的格局固化，台海局勢將繼續陷入惡性循環，即在兩岸通過談判實現和平統一可能性不斷受到嚴峻挑戰下，大陸將按自己既定的步調建構起單方面解決台灣問題的新機制，但他沒有提到「武統」一詞。

較緩和的看法是社科院台灣研究所副所長朱衛東的話，他說，這個總體方略突顯「兩岸一家親、共圓中國夢」的理念，推進「和平統一、一國兩制」基本方針，「立足於祖國大陸自身的發展進步，堅定走兩岸關係和平發展道路」，不過他也強調「堅決反『獨』和促統兩手並重」。

當兩岸學者解讀「總體方略」的看法，不但是相互不同，而且也在各自內部都有差異，這就表示有需要對解讀的結論作一些「克制」，是不是在中共中央的政策方向尚未變更之前，作更「謹慎」的解讀？（作者為澳門理工學院名譽教授）