美國總統拜登20日在白宮提出警訊，俄羅斯隨時可能攻打烏克蘭，並說美國已協同盟國做出因應。國務卿布林肯21日在瑞士日內瓦與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤，他同意美國會在2月以書面方式回應俄方提出的安全保證要求，但俄國並未同意立刻自烏克蘭邊境撤兵，僅說未來要看美方回應再說。此顯示，儘管烏克蘭危機並未化解，但原先俄烏之間一觸即發的戰爭可能暫時獲得緩解。

的確，俄羅斯總統普丁善於製造危機，主導議題，讓美國為首的北約國家手忙腳亂。他先是讓俄羅斯偕同白俄羅斯在烏克蘭邊境舉行軍演，加上烏東地區分離主義分子的騷擾，讓烏克蘭政府軍三面受敵。

美國情資並顯示，俄羅斯已派遣大批特工潛入烏克蘭，伺機破壞烏克蘭電力系統、機場等公共設施，並製造俄軍入侵的藉口。此外，俄羅斯並在烏克蘭邊境陳兵10萬大軍，擺出一副隨時準備攻打烏克蘭的架式。

布林肯20日飛抵德國柏林，與英、法、德3國外長共商因應烏克蘭危機之道，決定4國對俄羅斯採取一致立場。在21日與拉夫羅夫會晤後，布林肯同意將在2月針對莫斯科提出的安全保證要求，提出1份書面回應。俄羅斯在去年12月對美國提出1份安全保證清單，要求美國為首的北約國家不得同意烏克蘭與東歐國家加入北約；北約不得東擴，而且不得在烏克蘭與東歐國家建立新的軍事基地。

為何布林肯同意2月針對俄羅斯的安全保證清單提供書面答覆？首先，美國可藉此爭取時間做出更好的準備，1個月左右的時間，可讓華府在軍事部署與後勤補給做出更妥善的安排。其次，美國在這段期間可進一步整合與北約盟國之間的歧見。儘管布林肯在柏林已取得英、法、德3國外長的支持，但在尋求更多北約盟國支持方面，美國還有很多努力的空間。第三，除北約盟國之外，美國可在這段期間拉攏更多國家對俄羅斯施加壓力。

而俄羅斯明知美國採取緩兵之計，為何要同意美國拖到2月再提出答覆？首先，雖然美國與北約盟國不同意俄羅斯的要求，但美國為首的北約國家卻不希望爆發戰爭，看在普丁眼中，自然覺得有機可趁。其次，時間再怎麼拖，普丁也不在乎，因為他信心滿滿，認為主動權並非操在拜登手上。第三，1份最新民調顯示，37%的美國人民認為拜登上任1年的政績不及格，半數以上美國人民認為拜登軟弱。

普丁顯然認為，在國內支持率不高的美國總統在國際談判再怎麼努力也不足為患。目前的談判雖然暫告段落，危機延緩到2月，看似峰迴路轉，但是2月以後，拜登能否有效化解烏克蘭危機？看來普丁更篤定。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）