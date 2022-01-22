幾天前，World Data網站公布防疫警戒等級分數，台灣僅有20分，是發達國家裡最低；當時，衛福部長陳時中還在自豪，台灣在疫情的控制及防疫的表現，在全世界數一數二。幾天後，台灣本土病例一日暴增82例，不僅創下今年新高，而且Omicron本土病例已累積166例。前後對照，多麼地諷刺！

人非聖賢孰能無過，但是，同樣的錯誤一犯再犯，就是沒有痛定思痛、徹底檢討！無論是去年的本土疫情，還是此次的本土疫情，都脫離不了「凡破口者必為國門」的鐵律；去年的「機組員3+11檢疫制度」造成本土疫情破口的教訓殷鑑不遠，國際Omicron疫情升溫，當境外移入確診數越來越高時，學者專家們不斷示警，應將美國列為高風險國家名單；但是，蔡英文政府跟陳時中部長就是無動於衷。

當桃園機場陸續爆發清潔工、防疫計程車司機、保全人員確診，陳時中面對危機，循例派出王必勝救援，當王必勝驚覺事情重大，建議桃園機場全面採檢，但是陳時中仍以不變應萬變，僅說腳步不能亂，間接否決王必勝的建議。即便後來派出護理國家隊前往桃園機場檢視，並發現28個感染熱點及205項缺失，但是Omicron病毒已經快速進入到台灣的社區，一切都為時已晚。

接下來，桃園西堤餐廳感染事件，不僅造成本土病例增加，並擴散到北部其他縣市。尤其，兩名曾到西堤餐廳用餐的移工，因為沒有實聯制拖了12天才發現，光是1家工廠1天就有60多例確診，後續還有多少未爆彈，恐怕已無法樂觀。為了兼顧防疫與經濟，政務委員唐鳳開發了實聯制因應，甚至編了幾億元的預算支應；但是在各縣市政府疫調的過程，實聯制卻無法發揮太大的作用，在去年底時甚至有退場的呼聲。

台灣防疫到今天，所有防疫人員都非常辛苦，但是負責總體防疫政策的蔡政府及指揮官陳時中，從一開始的「機組員3+11檢疫制度」對入境人員「惜篩如金」；當本土病例大增時，還發明了全球僅有的「校正回歸」；衛福部食藥署執意以免疫橋接方式，通過國產高端疫苗的EUA；Omicron病毒來襲，硬不將美國列為高風險國家名單，讓桃園機場成為防疫破口，連在機場工作的清潔工、防疫計程車司機、保全員等，都被感染確診，讓病毒再次進入到台灣的社區。

再過1個星期就要過年了，面對此波本土疫情快速升溫，疫情指揮中心採取的因應策略為何？是要堅持清零政策，將疫情警戒升至三級；還是兼顧防疫與經濟，一方面與病毒共存，另一方面控制疫情不要快速蔓延？雖然這不是科學能夠解決的問題，但是，拜託蔡政府及陳時中部長，千萬不要再重蹈覆轍用政治考量來擬定防疫策略了。

（作者為自由撰稿者）