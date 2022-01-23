淞滬戰役中、日兩軍在蘇州河岸對峙

我民24年（1935）元月在湖南長沙出生，時先父浩懷公任職為國民黨湖南省黨部書記長。民26年（1937）7月7日對日抗戰在北京蘆溝橋爆發，正是我2歲又半的年齡，是一個牙牙學語的小屁孩，這小屁孩當然不會知道，這中國大地上正在發生的事有多麼嚴重。

北京，位於中國北方，而其時日本軍隊在華的主力，也正在北方及東北一帶。蔣介石是一位很聰明的軍人，抗日戰事既全面發生，若調兵遣將北上抗日，一因路途遙遠跋涉不便，更主要的是若戰事不利，日軍由北而南下，就會把我國東南半壁精華地區占領封鎖，對整個戰局將形成極為不利的影響。故國民政府（下稱國府）乃把東南部的吳淞、上海地區，首先列為對日作戰的重點。

國府隨即陸續投入海軍之全部3個艦隊，德國協訓之陸軍最精銳部隊，及成立不久之空軍等，兵力總數在60萬人以上，在淞滬一帶布防，闢為戰地。日寇方面，見國府把戰場重點南移，而吳淞、上海地區離日本本土更近，故亦樂意把其海軍之第一、第三艦隊30餘艘含航空母艦3艘在內的主力艦隊，及日寇陸軍2個軍和9個師團，以及在台灣的空軍兵力共約30萬人以上，投入淞滬地區。

吳淞是長江的出海口，上海地區又是平原，故對火力裝備占絕對優勢的日寇而言，日寇的強大海軍及陸軍的裝甲部隊，都占據了絕對優勢地位。國府最精銳的陸軍投入上海，結果是馮玉祥將軍說的：「我們的部隊，每天一個師又一個師投入戰場，有的不到3個小時就死了一半，有的支援5個小時死了三分之二，這個戰場就像大熔爐一般，填進去就熔化了！」

海軍方面，國府的海軍艦隊，在實力懸殊下，也在3個月內，傷亡殆盡。空軍方面，初期還有814的空戰勝利，但隨著戰機損失的增加，任務重心又轉為首都南京的防空，使日本在開戰後不久，即取得淞滬地區絕對的制空權。在制海權及制空權都已消失的情況下，國府陸軍面對地面上的日寇陸軍時，正式的陸戰在未開打之前，即先受到日寇海軍艦砲、日寇空軍的掃射轟炸等而傷亡過半。

這樣慘烈的武器裝備強弱之戰，自民26年（1937）8月13日，國軍主動攻擊上海閘北日軍開始，至同年11月12日日寇攻占上海為止，整整經歷了3個月。這陸海空立體式的全面血戰，國軍將士傷亡30餘萬人，日寇的傷亡亦在10萬人以上。白崇禧將軍說得好：「我方裝備訓練遠不如人，全賴血肉之軀與之相抗，打破了日本軍閥3個月征服中國之迷夢。」

淞滬戰役，日寇取得了戰役上的勝利，但在戰略上，此役卻打破日軍速戰速決的企圖；吸引日軍主力到華東，使我國長江下游的人員、工廠能得到較充裕的時間，循長江水運上溯，遷往西南大後方，增加持久抗戰之能力。故不少學者指出，就日本原定侵華計畫言，日本決不能將其兵力用在長江流域，如今卻調集10個師團以上的兵力到了淞滬區域，誘使日寇侵華的主攻方向由「自北南下」改變為「自東西上」，而使中國的犧牲，換得了持久戰的潛力，拖住日寇大軍，深陷泥淖。

日寇在大陸戰區的戰爭既難在一時取勝，遂導致日寇勇武派內閣，發起偷襲美國珍珠港事件，而使中美結盟，輝煌一時的日本帝國，最後乃屈膝投降。

淞滬會戰，似乎還不能僅從戰役上或戰略上的勝敗上審視其意義。依日本軍部的一些紀錄和當年世界主要媒體的報導，更可展現自鴉片戰爭以來，貧弱落後的現代中國，因淞滬會戰而顯現出來，正將崛起的一些蛛絲馬跡。當時的日本，是世界上陸軍和海軍的一等強國，但據日本戰後出版的部隊史《靜岡第三十四聯隊史》寫道：「日俄戰爭中，聯隊傷亡超過30%就表示遭受重創，傷亡超過50%就是受到殲滅性打擊，需要撤到後方整補；而在上海會戰中，聯隊已經傷亡高達90%以上，但由於戰鬥慘烈無法撤下來，只能就地設法補充兵員。」

另外日軍第101師團下轄之第101步兵聯隊士兵荻島靜夫的日記稱，該聯隊為強渡吳淞河，遭遇支那軍狙擊而死傷慘重，根據該員1937年（民26）10月6日至9日的日記，9日該聯隊便幾乎全軍覆沒在吳淞河畔（日陸軍聯隊一般在3600人以上至5000人之間），倖存者僅約200～300名，證明該聯隊之傷亡，已在90%以上，且其聯隊長加納治雄，亦在11日的戰鬥中陣亡。嗚呼，這就是侵略者要付出的代價！

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】