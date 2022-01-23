日本發動珍珠港事件，美國宣布對日宣戰。而屬於英國殖民地的香港也在一個月內被日本占領。楊惠敏陷入兩難：前進美國無路，香港生活無著。因為那3000美元是美國銀行的支票，只有到美國才能兌現。她只有退回大後方。

幸好，她在香港找到原八十八師的師附張裕良，他是杜月笙的學生，正在計畫一批難民回到內地，讓她跟著大夥兒走。他們化妝成小商販，從九龍邊界到深圳。再搭船從東江沿水路去惠州。後來楊惠敏才知道，同行的人有杜月笙、王正廷（外交部長）的公子等。

船行水上，沿途岸邊時常遇見游擊隊放槍，險象環生。船夫建議找人去商量一下，請他們放一條生路。但大家你一言我一語，就是沒人敢去當那一隻在貓耳朵上掛鈴鐺的老鼠。楊惠敏看得出來，在場無見義勇為的男兒，於是她的勇氣來了，「女兒身男兒心」，自告奮勇去交涉。

那游擊隊的首領也是個英雄人物，認出了楊惠敏，敬佩她的英勇，再一聽她表明要回後方抗戰，二話不說，即刻下令士兵不許放槍，他再上船一檢查，發現整條船上都是文質彬彬、一臉驚恐的書生，根本無法通過險惡的水路，於是他決定好人做到底，保駕護航，帶著他們一路到惠州。

惠州再轉到曲江時，楊惠敏碰到從事救災工作的陳志皋，請她留下幫忙，她在上海童子軍就一直從事救災，便毫不猶豫的答應了。

派給楊惠敏的救災任務並不輕鬆，是要回到香港接運難民到大後方。第一批是寫孫中山傳的吳經熊博士全家13人和上海申報主筆葉秋原全家14人。她要打扮成小販，逐一去通知每個人到何處集合，如何乘坐車船等，最後總算平安救出。

梅蘭芳赴歐，胡蝶同行（中央社）

第二批比較奇特，是林森的家屬，有3、40人。到了第三批結束，她已經感覺日本警察在注意她，該回重慶了。不料陳志皋說，接下來這一批非她去連絡不可，因有兩個名人，是日本心亟欲拉攏的對象：梅蘭芳和胡蝶。梅蘭芳為了拒絕日本人的演出要求，已經蓄了鬍子，表明心跡；胡蝶則被要求去東京遊玩，拍一部《胡蝶遊東京》，表示心向日本。國民政府想帶他們到後方。如果不認識的人去接頭，他們一定會恐懼是日本特務的詭計，不敢答應。但楊惠敏上過報，他們一定認得，愛國心舉世皆知，可以信任。如此一來，這一次任務非她莫屬了。

這激起了她的榮譽心，決定再冒一次險。她打扮成賣魚的小販，像個男子，手裡拿一個盛滿小魚的籃子，身上俱是魚腥味，找到梅蘭芳的家。此時，梅蘭芳己失去中國四大美男子的神色，滿臉鬍鬚，衣著隨便，像個潦倒落魄的半百老翁。他起初不敢相信，等到楊惠敏露出本來面目，他認了出來，便坦白表示，實在沒辦法走，逃難太危險也太辛苦，更何況他還有一個劇團，手下4、50人要打理，不能棄之不顧。

如此苦衷，她也只能表示體諒。臨走前，梅蘭芳毅然決然的告訴她：「請你轉告內地關心我的朋友，我梅蘭芳絕不替日本人唱一齣戲。」

隨後，她轉到胡蝶家。應門的老太太用一種懷疑的眼睛看著她。她趕緊表明：「我是重慶來的。」老太太驚慌的打量著她，不知道怎麼反應。

「我是來找胡蝶小姐的，有一封電報要交給她。」

老太太將信將疑的往裡通報去了。隨後胡蝶出來了，招手讓她進屋子去說話。

胡蝶果然是天生美人胚子，光艷照人。而且腦子非常清楚，從容的問了她一些關鍵問題。楊惠敏說明來意，同時拿出杜月笙從重慶打來的電報給她看。此時胡蝶完全相信了。更出乎意料的是：胡蝶非常果斷明快，當下就決定即時回大後方，與全國軍民共赴國難。

剛碰過梅蘭芳釘子的楊惠敏非常開心。胡蝶叫女傭端出一份甜芋頭給楊惠敏當早餐。那甜蜜的口感和胡蝶爽朗答應的快意，讓她非常高興，永遠牢牢記得那甜芋頭的滋味。因為那是她唯一一次和胡蝶的當面交往。

楊惠敏還特別交待，逃難過程很危險，最好只帶兩件行李，以避免不方便搬動。胡蝶隨後和一批難民一起，離開了香港。留下她的母親，也就是那一位老太太和她的女兒仍在九龍。此舉可能是避免引起注意。

楊惠敏沒有走。因為此時日本正在追緝這個「中國的川島芳子」，她怕同行會給胡蝶和難民帶來危險，寧可獨行。

戴笠（右）與上海聞人杜月笙（左）合影。（國史館、軍情局提供）

然而就在一星期後，她聽說了胡蝶和難民的行李被搶劫的事。而胡蝶的行李，據說有30箱之多。其中不乏她從影以來的全部積蓄、珠寶、收藏等等，胡蝶痛失畢生積蓄，心中充滿怨念，更希望找回行李。有人告訴她，要從攔路土匪的手中找回行李，只有找黑白兩道通吃的特務頭子戴笠，這是唯一有辦法的人。

胡蝶是名人，到了重慶，自然各方邀約宴請，其中就有戴笠。於是她向戴笠一訴苦，戴笠正想追求她，如此良天賜機，豈能放過，立刻兵分兩路，一路查案子，一路去國外買珠寶。

一查，居然查到楊惠敏和另一個軍統離職的商人趙樂天的頭上。趙樂天是楊惠敏在路上遇見的跑單幫商人，因為要假扮成商販，楊惠敏與他偕行比較方便，甚至有人會認為他們是夫妻檔。但實際上，二人以兄妹相待。趙樂天和香港杜月笙的手下羅四維等人交往，而他們之中又有人為了情報工作，和日本警察、商社有往來。犬牙交錯，互相滲透，這本來就是地下工作的特色。若要以交往關係來追查，那根本無殪做楊惠敏這種救助難民逃亡的工作了。然而，要以她交往的人來將她入罪，卻非常容易。

就這樣，楊惠敏以「通敵嫌疑」和「共產黨」的罪名，被逮捕入獄。更嚴重的是，逮捕她的人不是警察，而是軍統的特務。而逮捕後所送的訊問囚禁之處，竟是軍事監獄。

負責偵訊她的是一個20多歲的少尉檢察官，名叫李煥，和另一個少校。李煥問：有人說，妳是日本間諜，有沒有這事？然而楊惠敏一說出四行獻旗往事，以及在香港搶救名人的過程，就知道她不可能是日本間諜。於是他簽了公文：楊惠敏是老百姓，不是軍人，應該送一般法院審理。

卻不料兩天後，戴笠發話了：「你們不辦楊惠敏，我就辦你們。」

李煥知道惹上大麻煩了，嚇得立刻以父喪為由請辭。軍法學校畢業的他，自此離開司法系統，去唸復旦大學法律系，後來加入蔣經國的中央幹部訓練學校，成為蔣的得意門生，到台灣後更受到重用。誰也沒想到，偵訊楊惠敏會是李煥人生的轉捩點。

（作者為資深媒體人）

【未完待續】