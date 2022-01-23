春節將至，花卉迎來了銷售旺季。連日來，台商張德胥在他的瑞德蘭園內裡正忙碌照料著蘭花，他接受記者採訪時稱，今年蘭花市場總體行情還不錯，備受海內外客戶的青睞。

張德胥是一名「台農二代」，扎根福建省漳州市南靖縣多年，種植蘭花，推廣蘭花文化。20多年來，他見證了南靖蘭花產業的發展。

2021年12月24日，他在南靖縣舉辦首屆閩台農業交流會作主旨分享時表示，「可以說，南靖蘭花產業是由兩岸交流合作帶動起來的。兩岸蘭農的種植技術各有千秋，平時會經常互相交流，取長補短。」

位於閩南腹地的南靖縣，是台胞主要祖籍地之一，因盛產蘭花而聞名，被譽為「中國蘭花之鄉」，現已成為大陸規模最大的蘭花集散地。

子承父業 跨海接棒種蘭花

南靖野生蘭花資源十分豐富，直到上世紀90年代末，一些眼光獨到的台商才發現了南靖這塊風水寶地，陸陸續續進駐南靖興辦蘭花企業，規模化種植蘭花。張德胥的父親張瑞發就是第一批到南靖種養蘭花的台商。

1993年，張瑞發來到南靖縣創辦瑞德蘭園。作為第一批到南靖種養蘭花的台農之一，張瑞發不僅帶來了先進的種植技術，也帶來了蘭花新品種。

1998年，張瑞發在距南靖縣城4公里處開發了15畝的瑞德蘭園。他和其他十幾名台商一起，採用現代化溫控、濕控技術，無土化栽培洋蘭，引發南靖種蘭業的一場革命。他們通過將當地國蘭與引入的洋蘭雜交，選育出了一些蘭花新品種，爭奇鬥艷的蘭花很快就暢銷全國各地。

張瑞發辭世後，張德胥為了實現父親的遺志，放棄了台灣的事業，跨海前來打理蘭園。之後，他每個月都要往返於閩台兩地，一方面把台灣的一些蘭花品種拿到南靖來種植，另一方面又把在南靖培植好的蘭花帶回台灣銷售。

「父輩帶來了先進的組培技術，一改過去靠母株繁殖一年僅發二三苗的緩慢速度，產量迅速提升。」張德胥回憶道，蝴蝶蘭、石斛蘭、豹文蘭等100多個蘭花新品種，以及現代化的管理經驗也隨之引進。

「父親常常告誡我，做生意要吃得了苦。」談及瑞德蘭園的創業歷程，張德胥始終對父親的教誨謹記於心。張德胥說，他扎根在這裡，除了靖台兩地相近的語言、風俗、生活習慣讓他倍感親切之外，更具意義的是，這片小小的蘭花園，承載了他的父親張瑞發一輩子的夢想。

網路快車 帶動村民致富

在瑞德蘭園裡，品種繁多的蘭花整齊排列著。張德胥告訴記者：「剛來的時候，蘭花是論斤賣的，一斤大概幾塊錢。」

「蘭花在中國是一個文化象徵，現在越來越多人從事蘭花的種植，越來越多人欣賞蘭花的高雅，它的價格也就水漲船高了，一盆蘭花可以賣上千元(人民幣，下同)，甚至上萬元，蘭花產業發生了巨大變化。」張德胥說。

「現在，大家都知道南靖的蘭花品種多且非常優質，種植戶也相當多。」張德胥表示，除了安心扎根這裡，更重要的是看好大陸市場及種植蘭花前景廣闊，「1993年到現在，我們跟當地農民結合，最大的優勢就是大陸市場大。」

目前，瑞德蘭園有蘭花三百多個品種、十萬多盆，張德胥也跟當地300多家電商企業合作賣蘭花。在他看來，南靖蘭花名氣和品質不斷提升，市場競爭力越來越強。

得天獨厚的自然環境、豐富優質的蘭花資源、先進的栽培技術，還有電商銷售模式的加持和台商台農的引領，已經使蘭花成為南靖縣的高優農業產業項目，創造出巨大的經濟價值。

官方數據顯示，至2020年底，南靖縣蘭花種植面積4350畝，年產蘭花9000多萬株，年產值15.5億元，年銷售額10.6億元，相關從業人員達6萬多人。

如今，南靖已有墨蘭、寒蘭、春蘭和蕙蘭等九大類1000多個品種，蘭花成為當地農民創收的「綠色銀行」。

還有夢想 盼建蘭花博物館

張德胥種植的蘭花盆景。（作者提供）

近年來，南靖縣大力扶持台資農業企業發展，現有蘭花台資企業30家，年產值上億元，當地還專門設立南靖閩台融合發展(蘭花)產業園，出台系列政策大力扶持台資農業企業發展，也更加堅定了張德胥在大陸發展的信心。

張德胥稱，南靖蘭花名氣和品質不斷提升，獲得了「原產地地理標誌」「中國馳名商標」等稱號，這幾年蘭花產業蓬勃發展，養蘭戶從5年前不到100戶發展到現在的2500多戶，市場競爭力越來越強。

「現在政府對台商的優惠政策越來越大，像我們蓋大棚、設備翻新、購買農機等這些都有補助50%。」張德胥認為，兩岸交流之下，台灣的一些蘭友、蘭商都有很大的好處，而且現在政府大力度開放，讓台商享有更多好的政策，也吸引更多「台二代」、「台三代」前來。

對大陸出台的「農林22條措施」，張德胥尤為稱道。他說，「符合條件的台灣同胞和台資企業可依法依規申請相關涉農補助資金支持」、「支持台灣同胞和台資企業參與各類線上線下農產品訂貨會、對接會，拓展大陸內銷市場」等這些利好政策，讓他在大陸發展信心滿滿。

目前，張德胥正逐步收集不同品種的蘭花，希望有朝一日能建造一個蘭花博物館，讓更多的人瞭解蘭花、愛上蘭花。「這是我父親的夢想，也是我一直以來的夢想，所以一定要圓夢。」他的言語中洋溢著信心與希望。（張金川/福建）

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