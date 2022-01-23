最近不是有部懸疑劇《開端》特別火麼？我也被人推薦，還特地買了個騰訊視頻會員去看。

看完等更新的時候，按著網站推薦隨手進了另一部劇，沒想到還挺有意思。這部劇叫《大媽的世界》，一共20多集，每集才5分鐘左右。

女主角之一的「王大媽」，退休幹部，小區廣場舞隊隊長，扮演者是86版《西遊記》裡的「玉兔精」，曾經的甜歌皇后 李玲玉。

另一位女主角「楊大媽」，扮演者叫穆麗燕，也是國產劇媽媽專業戶，刷過不少臉。

我們知道，「中國大媽」歷來是一個略帶爭議的群體，一提起她們，很多人腦海裡估計會聯想到「廣場舞搶地盤」、「超市打折搶購」、「公交車搶座」之類的新聞。

雖然標題叫大媽的世界，劇情也會以「中國大媽」的視角進行敘事，但是看著能明顯感覺到，拍攝者包括導演編劇都是年輕人。作品不像是2022年的「中國大媽」，更像是我們這代人幾十年後的退休生活。

字幕不知道是不是為了適老，方便上了年紀的人觀看，搞的字體特別大。但是劇情裡時不時穿插點網路哏，只有每天高強度衝浪的人才會懂的那種，像我爸媽這種年紀的人看了估計get不到點。

比如「菜狗」基金經理。

比如有一種叫Plash Speed 5的路由器，網速又快又穩定。

好在劇情勝在節奏明快，看著沒有負擔。基本20秒換一個場景，3個鏡頭來回後進入1次情節反轉，3段情節反轉後，加上一些補充，正好足夠5分鐘的視頻時間——說到底就是高級版的小視頻。創作者在用拍短視頻的方式，在拍情景單元劇。再加上演員都是老戲骨，不管是表情妝容，還是場景打光，比短視頻平台那種「原生態」要好得多。台詞也都是標準的普通話，沒有太重的口音。

觀感上竟然還不錯，讓我有一種在看隔壁STN快報的錯覺。嗨呀，你別說，讓屎蛋附近找倆大媽拍拍短劇，效果應該不錯。

其實很多視頻UP主也會使用類似的「中國大媽」題材，比如B站特效廣告視頻做得最好的「神奇的老皮」、曾經朱一旦枯燥生活幕後的主創「導演小策」等等……

你去看他們的視頻，都有一個廣場舞大媽的系列，經常會請到附近的阿姨做演員，她們經常帶著一口方言，聽著特別親切。

大媽們的演技雖然並不會出色到哪裡，但是只要把網路哏安排在大媽們身上，很容易就能製造鄉土文化與網路文化之間的反差感，同時帶來幽默和荒誕。

短視頻大行其道的當下，各種喜劇和逗笑段子的出現，讓大家的笑點水漲船高，能逗笑人的作品越來越稀少了。

在這個看個劇都要倍速的時代，20分鐘的劇情被凝縮在5分鐘的短片裡，變成方便互聯網傳播的模樣。

然而內容消費很快，看得多了，也很容就膩了。誰知道這些寫短視頻腳本的編劇，使勁薅光了腦門上的頭髮，想出來的下一個逗你笑的題材會是什麼？（mumu）

（本文來源：「BB姬」公眾號）

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