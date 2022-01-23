成立於2004年的行政院金融監督管理委員會（金管會），為汰除不合時宜法令、提升金融監理效能、減輕業者法遵成本，自2020年6月啟動「主管法規簡化、整合及現代化方案」。預計以4年的時間，於2024年7月1日也就是金管會成立20周年之前，將2004年金管會成立前法令全部檢討完成，俾做為金管會迎接20周年慶正式「轉大人」的成年禮。

有關金管會別出心裁的自主推動進行「法規大掃除」，無疑顛覆了外界對於政府公部門體系保守、僵化、被動的傳統印象。而根據日前金管會所公布的自2020年6月啟動至2021年8月止的第一階段執行績效數據，針對金管會成立後所沿用，包括原屬財政部「錢幣司」，及經濟部「證管會」時期所頒布的老舊法規，透過滾動式的法規檢討，將不合時宜，重複者予以停止適用，或簡化整合。結果在累計完成檢討的3,023則法令中，除了15則予以保留之外，其餘均裁定不再援引作為處分的依據，並自金管會的網站予以下架。至於剩下逾5,042則老舊法規，金管會也已規劃將分兩階段進行盤點，以期能在設定的時程內完成全部老舊法令的檢討汰除。

檢視金管會執行「法規大掃除」的初步績效，經盤點後這些老舊的法令竟然只有1％不到可以保留繼續適用。在此除了要肯定金管會務實而驚人的執行效能，同時也凸顯近20年來，在廣義的金融、保險、證券產業領域，隨著金融科技日新月異的創新與整合，主管官署如果想要繼續沿用舊時代的法令來規範、導引金融科技新業態的運作與發展，則不止是形同緣木求魚，同時也將泥阻業界的轉型，進而影響金融產業的國際競爭力了！

除此之外，金管會此次的「法規大掃除」，經過盤點有待檢討、清理的老舊法規竟然超過8千則，如果再加上金管會成立後所頒布的新法規，則光是金管會此一單一部會，就至少先後頒布了超過1萬則以上的法規，從而果然坐實了所謂「法令多如牛毛」的說法。

而其結果除了讓相關業界及一般民眾陷入無所適從的困境；更嚴重而值得正視的是，這些多如牛毛的法令，如果未經整合，並有相互牴觸之處，則形同留下「鑽法律漏洞」的空隙，進而傷害法令的公平和公正性了！

因此，除了金管會自主啟動「法規大掃除」之外，行政體系的其他部會，也不應該只是當個冷眼旁觀者，又或甚至是無知無覺者，讓各自主管範圍內的過時老舊法令繼續沿用！

面對快速變遷的外在環境，正如同舊曆年關將屆，家家戶戶汲汲於「除舊佈新」，則各部會的施政作為同樣也應該「除舊佈新兩手抓」。而率先啟動「除舊」的金管會，同樣在「佈新」方面也算是走在各部會的前沿。黃天牧主委就在13日舉行的新春記者會中，主動揭示金管會在2022年的六大施政重點，包括推動永續發展，發展金融科技及強化資安，提升資本市場效能，促進普惠金融、提升金融韌性，以及強化權益保護，以期能達到「永續發展、生生不息」的願景。

進一步檢視這六大重點，黃天牧主委特別強調，為因應高齡化、氣候變遷、科技發展及貧富差距等全球趨勢下，金融機構除了應更加重視公司治理、法令遵循及內控機制之外，對於誠信文化、環境永續、社會公義與關懷弱勢族群等公共價值的實踐，和獲利能力同樣重要。因此除了將責成上市櫃公司應認真規劃永續發展路徑圖，同時也鼓勵業者對投融資對象也應規劃永續金融評鑑機制。

在發展金融科技與強化資安方面，金管會更是說到做到的於18日宣示，為積極促進落實金融創新，金管會特舉辦「數位身分認證及授權」的主題式監理沙盒及業務試辦，預計在2月中旬舉辦說明會後，3月中旬至5月中旬，就可以受理有意願的金融或科技業者提出創新實驗或試辦申請。

也幸好金管會對於發展金融科技已有劍及履及的規劃和啟動時程，才使得黃主委於19日應邀參加台灣金融科技協會所主辦的「數位資產大未來」論壇時，不致於無言以對。不過，主辦方的蔡玉玲理事長在會中的發言論點，同樣值得正視。她指出，面對加密貨幣、數位資產在爭議中卻仍持續加快主流化的當下，政府應善用Y/Z世代在元宇宙中開疆闢土的動能，給下一代更友善彈性的空間，否則他們如果轉往全球發展，「自動避開台灣」，這將是台灣的損失。

沒有錯，新金融科技的發展，已非傳統的地域國界可以框限，因此包括金管會，以及即將新成立的數位發展部等行政部會，如何突破框限，抓住機遇，無疑將是面對未來成敗的關鍵。金管會自也應在知變、應變之外，更強化馭變的能力，才不致於在「除舊佈新」賽局中白忙一場！