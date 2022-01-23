國民黨的宜蘭縣長林姿妙陷入炒地風波事件，在這幾日的媒體上喧騰不已。電子媒體上更出現猶如連續劇的「林姿妙涉弊」…系列文章，又林姿妙在本案中是被告，其縣府兩官員被法院收押，皆讓全民定調林姿妙涉弊的觀感不斷加深。民進黨上下更不斷加強攻擊的力度與廣度，前代理縣長陳金德以「前縣長」身分批判林姿妙，讓所有對林姿妙的批評有著前縣長的背書，而更具「縣長專業」的正當性。欲角逐宜蘭縣長的現任民進黨籍宜蘭市長江聰淵更把握良機，以震驚與遺憾高分貝地批判林姿妙，讓宜蘭蒙上一層烏雲。各方面的猛烈攻擊，儼然台中市中二補選「不打死顏家不罷休」的態勢。

相較民進黨攻勢，國民黨捍衛林姿妙的火力就天差地遠。醫師蘇偉碩便以「高雄市長陳其邁介入五輕整治」為例表示，陳其邁將原本要中油花103億元整治17年的五輕舊址，改以耗資2倍以上的268億元的新工法，讓中油多花了165億元，且陳其邁亦毫不避嫌地要求中油公司以簽約方式，將原本中油自身發包的工程改委託給高雄市政府。為何高雄地檢署不也搜索高雄市政府和市長官邸？國民黨除了以「政治追殺」開記者會外，就是黨籍台北市議員在談話節目中抱怨林姿妙幕僚罵哭國民黨黨工！

都到了火燒後院、自己也高呼「政治追殺」的時候，竟然還在節目上「鬧情緒」的批判自己的同志，無怪乎蘇偉碩直言，國民黨是沒有「江湖道義兄弟氣，同生連枝姊妹情」的懦黨，更進一步要林姿妙考慮「換黨證」。

對於要林姿妙換黨的主張，不知是否能讓朱立倫團隊心生警惕，林姿妙無論是自己退黨，還是年底連任敗選，對國民黨的殺傷力，絕不僅是國民黨縣市首長席次減損而已，黨中央在這段期間的冷漠、無能，只會讓選民對國民黨更加厭惡而已，對於聲望已創新低的朱立倫主席而言，難道不該警醒嗎？

國民黨縱使不是執政黨，至少也是泛藍共主，但觀諸朱立倫當選黨主席的低得票數、中二補選失敗、萬華罷昶失敗，其滿意度掉到有史以來最低！再加上幾乎已是代表國民黨參選台北市長選舉的新星蔣萬安，長久以來在民進黨「去蔣」與「辱蔣」時，卻是默不吭聲、任由「去蔣」橫行，直到要選舉時才積極地沾蔣經國的光，更讓國民黨在台北市長選舉中增生變數。如今，朱立倫領導下的國民黨中央在林姿妙事件的危機處理上，已讓民眾訕笑，所謂親痛仇快，泛藍共主的虛名估計也將不保。

因此，如果國民黨坐看林姿妙遭政治追殺而無動於衷，就像中二、罷昶的連續挫敗一樣，國民黨敗掉的不會只是宜蘭，而是在台灣歷史上真正淪為泡沫！

（作者為自由撰稿者）

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