台北論壇基金會日前舉辦「2022年兩岸關係展望」講座，邀請曾任陸委會副主委的中國文化大學社會科學院院長趙建民主講，他從2020年就研判兩岸進入「準戰爭」狀態談起。趙建民說，去年初台海經歷了很大的危機，但台灣並沒有關心，直到美媒記者在《危險》（Peril）書中透露，美參謀首長米利曾兩度致電解放軍保證不開戰，以及美國前駐聯合國大使克拉芙特訪台專機起飛又折返，都說明了台海的緊張狀態，以及兩岸關係的脆弱程度。

其實，不管是趙建民或是基金會董事長蘇起，基本上都是對台海情勢抱持相當悲觀的態度，蘇起甚至認為2024年中共就可能發生武統。但事實真的就如此嗎？

大陸新華社日前發布一篇幾名記者共同撰寫的「五組關鍵詞，讀懂新時代黨解決台灣問題總體方略」文章，這五個關鍵詞包括：一、國家統一、民族復興；二、結束政治對立、實現持久和平；三、寄希望於台灣人民、反對「台獨」分裂；四、融合發展、共同市場；五、文化傳承、心靈契合。這五個關鍵詞裡，並沒有提到使用武力的詞彙，顯然武力還不是大陸解決台灣問題的選項。

在這篇文章中還特別引用我過去所寫的文章一段話：「大陸方面既堅持九二共識的原則立場，也始終堅持推動兩岸民間交流合作，為台灣同胞謀福祉，寄希望於台灣人民，這是始終不變的善意和誠意。這一點是超越台灣政黨輪替的。」

這句話雖然不是什麼經典之言，但也可以看出大陸對於解決台灣問題的「善意與誠意」是存在的，並不會因為台灣政黨輪替而有所變化。所以，現在就把民進黨執政的蔡英文政府時期，當成兩岸已經進入「準戰爭邊緣」，其實是有些言過其實。

台灣人不希望打仗，想必大陸也不願意使用戰爭的手段來解決兩岸的分歧，那已經是蔣介石和毛澤東爭霸的時代，現在兩岸沒有什麼霸可爭，所以又何須以武力來解決問題。相信大陸還是有耐心等待台灣人民的「撥亂反正」，因此對和平統一的堅持，也不會因為一黨、一人而放棄。

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