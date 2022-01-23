美國股市20日全面收黑，尤其半導體股更是隨著科技股重挫，連帶讓半導體產業為主的費城半導體指數，連續三個交易日的跌幅都超越3%，是自開年以來表現最不理想的指數。分析師就指出，美股科技類股這一波的跌勢，除了因為投資人流向金融股及能源股之外，另一個原因就是因為美國參議院的司法委員會在20日的盤中，批准了「美國創新和網路選擇法案」。一旦此項旨在限制少數科技巨頭公司壟斷市場的法案，在參議院表決通過，將可能對目前市面上用戶們所熟知的科技品牌及其旗下商品，產生重大影響。

科技巨頭們將無法擠壓小型科技公司的生存空間。比如亞馬遜在其購物平台上，就不得刻意將自家商品的搜尋顯示順位，排在其他競爭對手產品之前。蘋果的軟體商城也不能將自家程式，優先顯示於其他競爭對手的程式之前。谷歌自行研發的軟體服務及產品，也將無法利用自家的搜尋引擎及軟體商城主場優勢，排擠競爭對手的顯示順位。因此幾家科技巨頭公司的股價，才會應聲下跌。

不過目前市場也有投資人認為，上述提及的這些科技巨頭公司，手頭上的現金多得不得了，如果到時又到處去併購其他公司，依舊會對市場生態造成重大影響。譬如矽谷近期最震撼的收購案，就是微軟公司宣布將斥資690億美金的「現金」，收購遊戲公司動視暴雪。

近年在比爾蓋茲卸任微軟管理職，與矽谷的「尖牙」公司崛起之後，微軟公司一直都沒有太過亮眼的驚人表現。後來接任的印度裔執行長納德拉，原本也被認為是遵循守成、低調的亞裔路線繼任者。但這次出手收購動視暴雪背後，展現的就是他的開拓意圖。因為現在科技業正熱門的概念，依舊是區塊鏈和相關虛擬貨幣的發展。電玩遊戲一直都是最早也最有潛力開發並應用這兩塊技術的場域。而且電玩遊戲也是疫情以來，少數逆勢成長、甚至越來越夯的產業，未來絕對大有前途。

長年觀察矽谷的觀察家，也在這次微軟收購案的消息發布後認為，納德拉的收購之舉的確令業界感到刮目相看，並對亞裔企業領袖的作風感到耳目一新。也有人因此聯想到了，那個穿著皮夾克的NVIDIA台裔執行長黃仁勳。NVIDIA近年因為矽谷吹起的「元宇宙」風潮，未來發展也是一片看好。這兩位亞裔人士的成功經驗，或許也帶給了遠在地球這一端的台灣人一些啟示。

他們的成功是靠著自己的眼光與實力，是憑藉自己的努力與自信，在美國這塊市場站穩腳跟，甚至讓老美都自嘆不如。他們絕對不是靠著抱美國人的大腿，才取得今天的成就。反觀蔡政府當前的策略以及對民眾的宣傳，就是一味地以美國馬首是瞻，希冀台海若發生什麼情況，美國真的會來幫忙。但如今的拜登政府早已自顧不暇、焦頭爛額，蔡政府真的還要對美國繼續抱持著天真的幻想嗎？

（作者為口譯工作者）

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