蔣經國逝世已34年之久，在這期間，社會日新月異，國際現勢也變化萬千，而縱觀蔣經國一生政績，台灣人最感念的，無疑是他勤政愛民的清廉及親和之力，再加上眼界闊遠，故在晚年解嚴、開放黨禁、報禁，以及結束兩岸敵對狀態、開放探親，這使得歷任總統在排除外在威脅下，得以專注於國內經濟發展與民生樂利之事，從李登輝、陳水扁，到馬英九，台灣和諧、兩岸敦睦，未嘗不是拜其所賜。

「反共抗俄」是國民黨當政時懲於時勢而不得不標舉的政策，尤以老蔣時代為然，奉行嚴謹，絲毫不容假借。蔣經國的明睿之處，就是能盱衡時勢，變所當變，冷戰結束，「抗俄」已是個假議題，然則，又何必非「反共」不可？從蔣經國晚年的諸多政策看來，其實他早已不再「反共」，而是以「保台」為優先考量，致力台灣本島民眾的福祉，這是可以蓋棺論定的事。

蔡英文為了總攬政權，瓜分、裂解藍營，故重新追念蔣經國，宣揚蔣經國主義，撇開其策略上的陰謀，其實也是件好事，對若干執念於蔣氏父子的過錯，忽略其經營台灣的努力，而極度誇張其罪責的觀點來說，無疑也是有撥雲見日的功效的。但是，蔡英文所說的「反共、革新、保台」，其實只對了三分之二，蔣經國晚年已是未必「反共」了。

其實，「反共」與「保台」原本並無一定的邏輯關係，更不在因果論中，要「保台」未必非「反共」不可。而「反共」一詞，更是指涉曖昧，往往變成「反中」的偽飾。蔡英文非常明顯是假借蔣經國的「反共」，偷渡其「反中」的意圖。

世界上各種主義、思潮紛紛而出，各行其是，「共產主義」曾經一度在某些極權國家大行其道，與民主制度對立抗衡，但自1991年蘇聯解體之後，已漸漸失勢，目前唯中國大陸及北韓還奉行無逾而已；但共產主義，依舊還是存在的，既然民主制度強調「信仰自由」，則有人願意信仰共產主義，當然也屬應該加以保障之事。此所以即便民主國家，依然會允許號稱信奉共產主義的黨派出現，就是台灣，也可允許「台灣共產黨」的設立。你可以反對共產主義，但卻不能禁止人家信奉共產主義。民主的真諦，就在「人民作主」四字之上，哪個主義能贏得多數民眾的支持，就走哪條路線。「反」，只能落實在政策走向上，是不能「反」在意識形態上的，或許可以「反」某個特定的政黨，但不能「反」這種思想。思想層面，只能壁壘分明、各自主張、各自發展，而不能揚此禁彼，一反反到底。

在此之下，我們應該深思，蔡英文的「反共」，是「反」目前在中國當政的「中國共產黨」，還是「反」共產主義這種思想？說穿了，兩樣都不是。目前台灣並未禁止共產主義的傳播；而「中國共產黨」也未在台灣生根茁長，又何必去「反」？既然如此，「反共」其實根本就是假象，唯一的目的就是「反中」而已。

然而，又何必非「反中」不可？當然是為了台灣獨立起見。蔡英文及其政黨，自始至終，就是為了「台獨」而「反中」，而且是不惜一切、徹頭徹尾的「反」，去「中國化」、挑動兩岸的對立、醜化對岸……，種種舉措，無一不是以「反中」為前提的，而這豈是心心念念於「中國」的蔣經國的原意？

如果蔡英文的「反中」，果真能夠「保台」，相信多數人也都會樂觀以待；問題是，果真能夠如此樂觀嗎？只怕再縱容他們下去，台灣勢必得淪為美中角力的戰場，到時候，想「反」也都沒處可「反」了，最終真能獲得保障的，大概只有那些賺得盆滿缽滿的政客了。

然則，「反共」真的就只是個「反中」的幌子而已，重提蔣經國，卻又扭曲蔣經國，都只是奪權、集權的政治盤算而已。

事實上，要「保台」絕對是自1949年以來全民的共識，不只蔣經國有此信念與決心而已，在戰爭一觸即發、兩岸未能和平交流之時，「反共」是多少足以保障台灣的；但時移世易，兩岸已交流頻繁，又何必非「反共」不可？即此而言，「反中」更是大可不必，雙方互信互諒，交互友好，共謀最佳發展，豈非才是真正對台灣有利的？

（作者為退休大學教授）

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