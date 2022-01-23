大陸媒體罕見的評論台灣《海軍學術雙月刊》第55卷、第6期文章，該文以大陸鷹擊12飛彈為切入點，警告兩岸一旦陷入衝突，台灣海峽或第一島鏈的限制將不復存在。

作者是兩位海軍中校，他們的觀點再真實不過，遠勝於現役中將。不是我們的將官們「笨」，而是因為階級越高、越需要「政治正確」，而所謂的「政治正確」就必須和中共對抗，軍事當然是對抗的第一線，久而久之，武力攻台變成了台灣上下牢不可破的迷思。

然而，現在不但共軍的飛彈早就打破距離（海峽）的限制，在發射飛彈之前還有看不見的戰場更要關注：電磁。傳統電腦網路「無線化」、傳統無線通訊「網路化」後，出現了「頻譜戰」（Spectrum Warfare）的概念。

兩岸在發生真實戰爭之前，也就是在發射飛彈之前，必然先遮罩、遮斷、篡改、干擾國軍的電磁系統與網路系統，當雷達開不了機怎麼發射飛彈呢？指揮管制系統被切斷，怎麼下達作戰指令呢？

看起來，多年來國軍日思夜想的「反登陸作戰」是個很難成真的命題，因為至今為止中共尚未放棄和平統一的希望，即使共軍真的要動武，也必有個目標。

以現在國際形勢而言，共軍要發動大型兩棲登陸作戰並不難，但代價太大。國軍做好反登陸作戰的準備是應該的，但不能忘記看不到的電磁戰場，把防衛的重點擺在電磁戰領域、而不是反登陸作戰並不為過。這兩位海軍中校的文章，算是海軍遲來的認知，值得國軍反思。

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