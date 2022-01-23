日前「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」開幕，蔡總統親臨致詞，並強調蔣經國堅定保台的立場，無疑是當前台灣人民最大的共識。雖然此一立場遭到部分綠營人士強批，稱此乃形同賦予威權統治正當性，但這種雙簧手法，其實有多重目的。

首先，蔡英文出席蔣經國的紀念會，顯示在多場選舉證明台灣已呈現綠大於藍的基本盤之後，小英希望能進一步加以固化。目前蔡英文在黨內近乎一言九鼎，就算綠營有人對她的作法有所批評，也難傷她半毫。

例如促轉會就在「經國七海文化園區」開幕前一天，批蔣經國曾釀白色恐怖，並建議北市府改園區的名稱；而退輔會日前細數蔣經國功績遭批，立院民進黨團總召柯建銘卻表示「互相尊重歷史，不應再搞意識形態。」因而使得綠營內部的異議形同扮小黑臉，雖然嘶聲叫囂，但已略顯蒼白。因為最重要的是，蔡英文此舉可以吸收中間選民甚至挖藍營牆角，更加擴大與鞏固綠營票源，絕對划算。

再者，蔡英文特別肯定蔣經國的部分，只專注於反共與保台，這與綠營的立場相符，也可形成執政黨對藍營「政黨和解」的表象，營造朝野一致對外的氣氛，而這也極為符合美方的期待，因為如果藍綠都反共，可以產生「反中」的加乘效果。一舉多得，小英何樂而不為。

整體而言，由於台灣民眾對於大陸的看法分歧，尤其戰爭的意願不高，因而美方多次有意強化台軍的抗敵意志，否則一旦情勢緊急，台軍軍心渙散，台灣牌的效力必將無法顯現。因而美國才有一系列挺台的措施，從軍備與外交的支持，不一而足，尤其今年美國國民兵還將會與台灣的後備軍人對接，其作法更是露骨。面對這種情勢，身為台灣領導人的蔡英文，自然必須有所作為，否則如何向美方交代。因而可知，綠營拉近與蔣經國的距離以便加強內部團結，當然是最佳的機會與做法。

更值得注意的是，蔡英文在保台之餘，還強調不與任何共產黨妥協，更稱蔣經國主政期間面臨的兩岸外交挑戰，依然是當前面對各種變局的重要參考，這不啻是以蔣經國來連結因台獨而導致的兩岸危局，進而以蔣批藍，企圖阻斷兩岸之間可能的交流與往來，以便收編在野黨。

其實，在蔣經國晚年，當時兩岸關係高度緊繃，因此雙方有密使往來，以便緩解緊張情勢。如今民進黨不接受九二共識，使兩岸兵凶戰危，令台灣年輕人不時有上戰場的恐懼，同時還要百般限制藍營領導人訪陸，這種心態不但與蔣經國相去甚遠，同時更將惡化兩岸關係。

蔡英文繼打「中華民國牌」獲得相當效果之後，如今更進一步打「蔣經國牌」，想一石多鳥。此舉對藍營是既拉又打，直搗黃龍，甚至可能造成藍營內傷失血，難以反擊；對美方則是有所交代，並可期待更多的友台措施，如此高超的操作手法，確實是藍軍一大警訊。但藍營還是可在兩岸交流還是交戰，以及「抗中保台」還是「反戰愛台」方面做出鮮明的區隔，以圖力挽狂瀾。

（作者為國立政治大學兼任教授）