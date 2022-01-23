Omicron疫情再起，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中怒斥民眾喪失警戒，要求餐飲場所嚴格落實實聯制，否則停止內用，「不要跟我說不知道」。陳時中講得義正詞嚴，但台灣人民也要問他一句，「那為什麼你不知道？」

指揮官心思不在疫情

按照陳時中的說法，「實聯制自去年5月疫情之後，使用高峰有5億6000多萬，一直到10月疫情漸緩，剩下4億9000萬，到12月就降到只剩2億9000萬」，顯然指揮中心早就知道實聯制被輕忽，那為什麼要等到疫情爆發，再來落實？

就算之前真的是因為沒有疫情，睜隻眼閉隻眼，等到新年境外移入病例增加後，指揮中心也該提高警覺，要求民眾落實實聯制才對；但陳時中卻是等到疫情爆發了，群聚感染了，才來放馬後炮。那到底是誰喪失警戒，是人民，還是指揮官陳時中自己？

陳時中擔任衛福部長的特點，是能夠滿足民進黨的政治需求，包括嚴懲彰化縣衛生局的「萬人普篩」，美化確診數字；刁難東洋代理3000萬劑BNT疫苗，成功護航高端；去年在范雲與鄭文燦的「協助陳情」之下，陳時中配合放寬「3+11」，然後疫情爆發，卻悍然禁止民間自行採購疫苗，直到民怨聲量太大，再改弦易轍。

一個這麼有「政治敏感度」的衛福部長，有選舉企圖心不讓人意外，也難怪陳時中又是拍雜誌封面，又是參加演唱會、協助促銷縣市觀光，還抽空參加一場又一場的餐敘。月初有媒體傳出，陳時中表示「要選只選台北」，因為新北贏不了，桃園輸不起，看來看去，還是選台北CP值最高。但月初是Omicron疫情出現跡象的關鍵時刻，而陳時中思考的卻是該在哪一區參選，應該稱讚他是「時間管理大師」，還是心思已經不在疫情上？

站在防疫保平安立場，我們必須呼籲陳時中部長，過去的分心已經影響到防疫，如果真的有選舉規畫，那不要猶豫，明天就辭去指揮中心職務，專心布局參選事宜。指揮中心指揮官，不是一個拿來「騎驢找馬」的職位，「一心二用」如何對得起台灣人民？

反之，若陳時中選擇要續任指揮官，就該放下選舉的念頭。陳時中日前在記者會被問到參選事宜，以「在疫情還沒有控制之下，完全不考慮這個事情」回應，給民眾的感覺是「我想選，只是現在有疫情我無法表態」，這樣三心二意的指揮官，人民能夠信任嗎？

陳時中若真想參選，越晚辭職，越會陷入兩難困境：若辭職參選後疫情不受影響，表示陳時中對防疫是可有可無；若參選後疫情惡化，表示陳時中對防疫很重要，卻為了選舉當「防疫逃兵」，人民觀感更差。

而對民進黨政府來說，在1月9日前，蔡英文總統、賴清德副總統堅持為林靜儀、林昶佐造勢，已有「只顧選情、不顧疫情」的聲音，之後疫情結合九合一選舉，防疫的政治作用更為複雜，指揮中心應該避免瓜田李下。

像是衛福部的疫情圖表，居然把條件設定成「4例到117例」都是最嚴重區域，把9例的雙北跟117例的桃園標上一樣的顏色，多少給人護航鄭文燦，或攻擊柯文哲、侯友宜的感覺。

如果陳時中本人沒有選舉私心，這樣的錯誤還可說是單純疏失；但若陳時中未來真的參選台北市長，那麼這個錯誤就會被視為政治上的算計，是故意要貶低柯文哲的市政。

而陳時中對屢屢外洩指揮中心內部資料的周玉蔻，點頭哈腰，一副小媳婦的姿態，如果只是為了防疫的宣導也就罷了；但若最後證實是為了自己的選情，而以指揮中心的資源去和媒體名嘴換人情，這等於是出賣防疫來選舉，人民看得下去嗎？

「君子防未然，不處嫌疑間」，除非民進黨就是要把指揮中心當作選舉打手，否則實在應該要避嫌。未來1年，各縣市的防疫表現，中央與地方的調配，難免成為選舉攻防的焦點，民進黨應該指派一位在政治上中立，大家都信得過的人，來指揮協調全台灣的防疫工作，才不會事倍功半。