今年是故總統蔣經國逝世34周年，民進黨調整對蔣經國的評價，行政院退輔會發表「為什麼要紀念經國先生？」長文說帖，歸納蔣經國對台灣的六大貢獻。接著蔡英文總統與馬英九前總統、台北市長柯文哲等人，一同參加「經國七海文化園區」開幕式，並發表演講推崇蔣經國總統「反共保台」。

蔣蔡中國觀大不同

退輔會認為出於和解與團結的需要，對於兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價。蔡總統在致詞時也指出，台灣對蔣經國前總統的歷史定位有許多討論，歷史能鑑往知來，有錯的地方引以為鑑，值得學習之處，也要做為借鏡，她認為每一位總統的歷史定位都應該由人民決定。

沒有錯，全面、客觀、公平的評價歷史人物是對的，而不是利用轉型正義之名，不斷地將歷史作為政治提款機，這也是民進黨政府將促轉會「東廠化」為人所詬病之處。但是拿蔣經國的「反共保台」作為「反中保台」的合理化藉口，則是利用偷換概念的技巧，模糊國家的發展方向與現實處境，並不可取。

蔡英文上台後不承認「九二共識」，兩岸失去對話基礎，兩岸關係急速冷卻。民進黨這時吹捧蔣經國的「反共」不僅是為自己的「反中」背書，也為自己一面倒親美合理化。首先，國民黨的反共歷史十分複雜，不只是來自於國共長期的合作與鬥爭的複雜關係，更重要的是內戰的延續。兩黨都希望在中國進行全面性的革命，但是手段路線、階級屬性與學習對象有極大的差異，因此在歷史上分分合合，恩怨糾葛十分複雜。

國共內戰爆發，國民黨敗走台灣，在爭奪中國大陸統治的正當性失敗後，為了維繫其在台灣統治的正當性，安撫隨國民政府遷台的200萬軍民，更要標舉反共大旗。所以兩蔣的反共不但不反中，而且還要爭取代表中國的政治與文化的正統，強調台灣與中國大陸密不可分的文化、歷史、血緣的關係。因此在台灣推行中華文化復興運動，去除日本殖民色彩，進行「中國化」。這與民進黨否定內戰結構與歷史事實，進行反中、去中國化，否定台灣與大陸的連結，相去甚遠，不可不察。

愛國愛民才是重點

再者，國民黨在台灣的反共還有美蘇冷戰的國際因素。二次大戰結束不久，鐵幕就急速落下，在美蘇兩強二元對立的緊張情勢下，世界很快就被兩強瓜分，出現所謂「雅爾達體系」。在這個結構下、政治、經濟、意識形態都出現集團的激烈對抗，許多國家根本無法選擇。中國大陸在建政後不久也發現，只能選擇「一邊倒」的外交政策。想要在美蘇之間左右逢源，以當時的國力根本做不到。韓戰爆發，美國派第七艦隊巡弋台海，兩岸隔海而治的局面確立。台灣被美國納入「自由陣營」，必須堅持反共以換取美國軍事保護與經濟援助。加上在毛澤東主政下的中國大陸，採取激烈的社會主義實驗與政治鬥爭，兩蔣的反共政策也贏得國內外華人的普遍認同與支持。

第三，隨著鄧小平的改革開放，中美建交，蔣經國的反共政策也有所調整。從軍事對抗、政治正統性之爭，轉向以政治制度與經濟成就作為號召，主張「三民主義統一中國」，爭取兩岸民心。晚年也開放大陸探親，打開兩岸交流之門，化解兩岸人民與社會的隔閡。而現今民進黨政府追求台獨、深化兩岸對立、挑撥民間情感，完全與經國先生的作法背道而馳。

蔣經國的歷史功過，兩岸各有評價，台灣人民心中也有評價。蔣經國的反共政策有其歷史背景與國際格局的因素，他做出選擇也進行調整，努力為台灣的繁榮與兩岸的和平做出貢獻，這才是他為人民所景仰與懷念之處。冷戰結束、中國大陸國力崛起，新時代的挑戰考驗新一代的領導人與台灣人民，我們要思考的最大問題是舊時代的口號與思維能否解決當代的問題。試想經國先生若是面對現在的情境，出於愛人民、愛國家、愛民族的初心，他又會怎麼做呢？這才是紀念一個偉大的政治家的最好方法。