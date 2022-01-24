一群老人家在公園曬太陽聊天，有位長者說：嘿！返老還童是真的耶！你看我們現在不都包了尿褲嗎？孩子生下來是躺在床上，要人抱，老人病死前也是臥床，要人抱。

嬰兒喝奶，老人不也是喝奶嗎？嬰兒、老人實在相似的地方太多了。老年人返老還童確有可討論的地方。

嬰兒包尿褲

嬰兒幼兒包尿褲很自然，他們不會拒絕，更不會覺得難看不好意思。但老人則大不同，他們認為包尿褲，尤其男性，會覺得奇恥大辱。就拿我自己來說吧，我現在已83歲，攝護腺肥大，出門30分鐘路程，我就包紙尿褲。但這不是一開始就這麼太自在的，也是經過一段磨合才接受的。

我在擔任監察院長時，已年過70，由新北市林口住家到監察院，車程最多一小時，尿尿的事不煩心。但過了一、二年，泌尿機能差了，遇到堵車，就大事臨頭，趕快找便利商店解決。有次尿急，找到便利商店，進去才發現，他們沒有洗手間，回到車裡，尿更急，內心的焦急不言可喻。但是辦法總比困難多。

辦法總比困難多

我開始準備一個小罐子，一旦尿急，就將罐子，套在小弟弟上，解決問題，方便，也不難看，別人根本也不知道你在幹甚麼？細節就不多說了。

但隨著年歲漸長，次數多了，或遇場合不對，還是有所不便。這個時候我開始包紙尿褲，十分方便，除了你自己，沒有人知道你包了紙尿褲。因無尿急找廁所的心理壓力，人反顯得輕鬆，精神煥發，萬一演講到一半，要尿尿就尿吧！輕鬆自在，這對我每年演講總在100場以上的人來說，真是太美好了。

美好事應與人共享

美好的事要與人共享，所以我現在經常大力推廣老人或尿尿有困擾的人，趕快穿上紙尿褲。一個紙尿褲，最少可裝三泡尿。如出去一整天，我手提包裡會多放二個紙尿褲備用。此外，雖然穿了紙尿褲，遇有廁所的地方，我還是用廁所。這樣一天一個紙尿褲就足夠，有時回到家紙尿褲都還不曾使用過。

有次我乘計程車，與司機聊到，尿急尿尿問題，他才50多歲，但也曾發生找不到廁所，尿了滿褲子的糗事。因為開計程車，有時生意好，客人一個接一個，尿來了，就忍，最後就會發生尿了滿褲的糗事。我勸他必要時可穿紙尿褲，其實泌尿方面的問題，常是計程車司機職業病的一種，要多注意。

很多人為了面子，尤其是男士，認為包紙尿褲是奇恥大辱，始終拒絕。有位老先生因失眠必須吃安眠藥，吃多了安眠藥，夜尿時，人晃晃的，以致一晚跌倒三次，骨折住院。如穿紙尿褲，晚上就不必多次起床，跌倒的機會就會減少。

半夜免起身上廁所

夜尿多的人，包紙尿褲，非常有用，一個紙尿褲能裝三泡尿，即使夜尿6次的人，中間換一次紙尿褲也就夠了。由於起床如廁的次數減少，睡眠品質會有增進。否則起身上廁所，動來動去，冬天還要穿衣保暖，睡意漸失，再進入夢鄉，又需一段時間，可能又要吃安眠藥。

好面子，拒穿紙尿褲的人，男士最多，但女性也有。我有次碰到一位較熟的老女人，要與我們一起遠行，車程不算塞車要一個半小時，她有點擔心尿尿問題。我勸她穿紙尿褲，但她很反對，覺得難堪。我以身作則相告，後來她才勉強同意了。事後她一直謝我，因為她在路上用紙尿褲尿了兩次。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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